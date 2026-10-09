Desbarataron una organización que transportaba droga al interior del país en micros de larga distancia
La investigación comenzó con el análisis de un celular incautado en otra causa y permitió detectar una presunta red de acopio y distribución de drogas. Hubo nueve allanamientos en el AMBA.
Una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) culminó con cinco hombres detenidos y el secuestro de 208 kilos de cocaína durante nueve allanamientos realizados en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La organización investigada habría utilizado micros de larga distancia para distribuir estupefacientes hacia distintas provincias del país.
El operativo se concretó el 6 de octubre y tuvo su principal resultado en una vivienda de la zona oeste del conurbano bonaerense, donde los efectivos encontraron el cargamento de droga distribuido en cajas, mochilas y un bolso.
La pesquisa comenzó a partir del análisis de un teléfono celular secuestrado en una investigación anterior por narcotráfico. La información obtenida permitió identificar contactos y avanzar sobre una estructura presuntamente dedicada al acopio, acondicionamiento y traslado de cocaína.
Según informó la PSA, las tareas de inteligencia incluyeron el análisis de comunicaciones y movimientos financieros, además de vigilancias. Los investigadores detectaron vínculos de algunos sospechosos con comercios de indumentaria, bebidas y gastronomía que, de acuerdo con la hipótesis de la causa, podrían haber sido utilizados para encubrir operaciones económicas vinculadas con el narcotráfico.
Para profundizar la investigación, la Justicia autorizó la intervención de más de 15 líneas telefónicas, la colocación de dispositivos de seguimiento GPS en vehículos y el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los sospechosos.
Los investigadores también analizaron registros migratorios y redes sociales, y detectaron viajes hacia Misiones y distintos países de la región. Estas medidas permitieron reconstruir desplazamientos e identificar a otras personas presuntamente vinculadas con la logística de la organización.
Además de la cocaína, en los procedimientos se secuestraron armas de fuego, municiones, cargadores, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos, documentación, 175.200 dólares y 850.700 pesos.
Los detenidos y la totalidad de los elementos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de San Isidro, cuya titular es la jueza Sandra Arroyo Salgado. El tribunal se encuentra interinamente a cargo del juez Lino Mirabelli, con intervención de la Secretaría Nº1, a cargo de Melanie Bauer.
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