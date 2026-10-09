Desbarataron una organización que transportaba droga al interior del país en micros de larga distancia

Los investigadores también analizaron registros migratorios y redes sociales, y detectaron viajes hacia Misiones y distintos países de la región. Estas medidas permitieron reconstruir desplazamientos e identificar a otras personas presuntamente vinculadas con la logística de la organización.

Además de la cocaína, en los procedimientos se secuestraron armas de fuego, municiones, cargadores, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos, documentación, 175.200 dólares y 850.700 pesos.

Los detenidos y la totalidad de los elementos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de San Isidro, cuya titular es la jueza Sandra Arroyo Salgado. El tribunal se encuentra interinamente a cargo del juez Lino Mirabelli, con intervención de la Secretaría Nº1, a cargo de Melanie Bauer.