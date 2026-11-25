Miles de personas participaron de la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
En la ciudad de Buenos Aires el colectivo Ni Una Menos convocó a marchar desde el Palacio de Tribunales a la Plaza del Congreso.
Este miércoles se realizó en Argentina una marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, y en la Ciudad de Buenos Aires el colectivo Ni Una Menos convocó para las 16 frente al Palacio de Tribunales.
Organizaciones como Mumalá, Ni Una Menos y más integrantes del colectivo feminista se movilizaron de Tribunales a la plaza del Congreso para reclamar no sólo justicia por los femicidios, que son más de 200 en lo que va del año, sino también políticas públicas para revertir la situación de marginalización de las mujeres y sus familias.
El lema "Vivas nos queremos" se hizo escuchar en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, según reportó Revista Mu en X, y en sucesivas publicaciones quedaron firmes los relatos de familiares de víctimas de femicidios que esperan justicia por sus hijas, hermanas, madres.
Por ejemplo, participaron de la marcha las madres de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Rodríguez, las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela que tuvo tintes ligados a la violencia de género por la crueldad de su suplicio.
También dijo presente el padre de Natalia Melmann, Gustavo, para reiterar su pedido de Justicia por su hija, que fue asesinada en 2001 por cuatro oficiales de la Policía bonaerense en Miramar.
Como ellos, miles de familiares esperan justicia por los 194 femicidios directos, 32 vinculados, 21 relacionados al narcotráfico, 10 episodios de mujeres que se quitaron la vida por efecto de la violencia de género, y nueve trans/travesticidios ocurridos entre el 1o de enero y el 20 de noviembre de 2026, según cifras difundidas por MuMaLa.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres fue establecido en honor a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como "las Mariposas", quienes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana, por orden de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.
Aunque la fecha es importante desde los ochentas para los movimientos feministas, fue recién en 1999 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) reconoció la fecha a través de la Resolución 54/134.
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