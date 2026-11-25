Como ellos, miles de familiares esperan justicia por los 194 femicidios directos, 32 vinculados, 21 relacionados al narcotráfico, 10 episodios de mujeres que se quitaron la vida por efecto de la violencia de género, y nueve trans/travesticidios ocurridos entre el 1o de enero y el 20 de noviembre de 2026, según cifras difundidas por MuMaLa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mumala (@mumalanacional)

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres fue establecido en honor a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como "las Mariposas", quienes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana, por orden de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Aunque la fecha es importante desde los ochentas para los movimientos feministas, fue recién en 1999 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) reconoció la fecha a través de la Resolución 54/134.