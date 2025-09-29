Triple crimen de Florencio Varela: este martes declara el quinto detenido, que denunció amenazas

La defensa de Endi se basa en que el viernes 19 Sotacuro estuvo "de casualidad" en Florencio Varela, lugar al que acudió con otras dos personas, Florencia Ibáñez y un hombre a quien no identificó, porque "los llamaron para que hagan de remís de una persona de ese barrio", en referencia a la localidad bonaerense.

El abogado afirmó que existen los registros de los peajes que pasó Sotacuro para probar por dónde estuvo con su Volkswagen Fox desde las 21 del viernes hasta las 0 del sábado, incluidos su paso por el peaje de Dock Sud y el triángulo de Bernal para ir y volver de Florencio Varela.

Endi señaló que Sotacuro y su sobrina iban a buscar a una persona que se encontraba en una fiesta, y hasta señaló que Florencia Ibáñez quería declarar porque ella "no tiene nada que ver" con el triple crimen aunque aparece en las cámaras de seguridad de la zona.

florencia ibañez triple crimen

También aseguró estar "ansioso por ver mañana a Víctor y me relate qué hizo entre las dos de la mañana y las cinco que volvió al barrio", como dijo en TN, aunque este lunes por la tarde efectivos de la DDI La Matanza y de la Policía de la Ciudad detuvieron a su otra representada, Florencia Ibáñez cuando ofrecía una entrevista en el canal de noticias A24.

Mientras tanto, Sotacuro fue trasladado al penal de Ezeiza y se espera que este martes preste declaración testimonial ante el juez de Garantías de La Matanza, Horacio Pinos Guevara.

Fue el quinto detenido en la causa después de Miguel Ángel Villanueva Silva, María Celeste González Guerrero, Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra, que fueron aprehendidos el miércoles 24 de septiembre en el mismo allanamiento en el que se encontraron los cuerpos de las jóvenes.