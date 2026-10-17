Descubrieron una nueva planta en los Andes y la bautizaron Salvia messii en honor al astro argentino
Es un arbusto que crece a más de 2000 metros en la sierra peruana. El hallazgo immortaliza el legado del rosarino en la botánica regional.
La huella indeleble de Lionel Messi continúa expandiendo sus fronteras, esta vez mucho más allá de los campos de juego. Tras su histórico paso y posterior despedida de la Selección Argentina, un equipo de investigadores de Perú y Argentina descubrió una nueva especie vegetal en la cordillera y decidió bautizarla Salvia messii en su homenaje.
El hallazgo, formalmente descrito y publicado en la prestigiosa revista científica internacional Phytotaxa, cautivó tanto a la comunidad académica como a las redes sociales debido a una coincidencia visual tan imprevista como perfecta.
Se trata de un arbusto aromático y pertenece a la familia de las lamiáceas, la misma familia de la albahaca, la menta, el romero y la salvia común.
La descripción de la especie fue realizada por Paúl Gonzáles, del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, Rolando Uría, investigador independiente en Argentina, y Jean Capcha-Ramos, de Huarango Nature en Perú. Publicaron su investigación en la revista científica Phytotaxa.
Por qué nombraron Salvia messii a la nueva especie descubierta en Perú
La historia de este hallazgo no comenzó en un laboratorio frío, sino a través de las herramientas de ciencia ciudadana y el intercambio global de registros de la naturaleza. Fue allí donde el ingeniero agrónomo argentino Rolando Uría —reconocido cultivador y fitomejorador galardonado por la Royal Horticultural Society de Londres— observaba registros compartidos por aficionados y notó algo extraño: las imágenes de un arbusto que crecía en las alturas peruanas no coincidían con ninguna especie registrada en los libros.
El equipo revisó archivos históricos, examinó colecciones científicas y realizó expediciones de varios años por las laderas más inaccesibles de la cordillera. Finalmente, confirmaron que se trataba de un arbusto robusto de hasta 1,5 metros de altura nunca antes clasificado.
El nombre Salvia messii no fue elegido al azar. Según las normas internacionales, cuando una especie homenajea a una persona, se añade una “i” al apellido en latín, indicando que la planta pertenece a Messi. Además, el arbusto florece con pétalos que combinan blanco y un celeste muy suave, evocando la icónica camiseta albiceleste argentina.
Un tesoro frágil que debemos cuidar
La Salvia messii no crece en cualquier lado. Los investigadores descubrieron que vive de manera muy limitada en una franja montañosa muy específica, un sector de matorrales y laderas ubicado entre los 2.000 y 2.400 metros de altura.
Debido a que su hábitat natural es tan pequeño y se encuentra amenazado por incendios forestales y el avance del cambio climático, los científicos la han clasificado preliminarmente como una especie en peligro de extinción.
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