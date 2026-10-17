Descubrieron una nueva planta en los Andes y la bautizaron Salvia messii en honor al astro argentino

El equipo revisó archivos históricos, examinó colecciones científicas y realizó expediciones de varios años por las laderas más inaccesibles de la cordillera. Finalmente, confirmaron que se trataba de un arbusto robusto de hasta 1,5 metros de altura nunca antes clasificado.

El nombre Salvia messii no fue elegido al azar. Según las normas internacionales, cuando una especie homenajea a una persona, se añade una “i” al apellido en latín, indicando que la planta pertenece a Messi. Además, el arbusto florece con pétalos que combinan blanco y un celeste muy suave, evocando la icónica camiseta albiceleste argentina.

Un tesoro frágil que debemos cuidar

La Salvia messii no crece en cualquier lado. Los investigadores descubrieron que vive de manera muy limitada en una franja montañosa muy específica, un sector de matorrales y laderas ubicado entre los 2.000 y 2.400 metros de altura.

Debido a que su hábitat natural es tan pequeño y se encuentra amenazado por incendios forestales y el avance del cambio climático, los científicos la han clasificado preliminarmente como una especie en peligro de extinción.