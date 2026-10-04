Descuento del 50% en multas de tránsito: cómo pagar la mitad del valor de las infracciones
Con la entrada en vigencia de una nueva normativa de tránsito, comenzó a regir una clasificación nacional que unifica 117 infracciones.
La Ciudad de Buenos Aires y la Provincia actualizaron los montos de las multas de tránsito, haciendo muchas infracciones se vuelvan un gran dolor de cabeza para los conductores. Estas sanciones, que pueden ir desde estacionar en lugares prohibidos hasta exceder los límites de velocidad, representan un gasto económico y pueden traer consecuencias si no se abonan a tiempo.
El incumplimiento en el pago de la multa puede derivar en intereses acumulativos, bloqueos administrativos e incluso la imposibilidad de renovar la licencia o transferir el auto. Los conductores pueden revisar sus multas de manera online ingresando su Documento Nacional de Identidad (DNI) o la patente del vehículo en la web oficial.
Cómo acceder al 50% de descuento en multas en Ciudad y Provincia de Buenos Aires
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, aquellos que deseen acceder a un descuento del 50% en el pago de sus multas deben abonarlas dentro de los 40 días (incluyendo no hábiles) desde que se le notificó la infracción. Pasado ese plazo, se deberá pagar la totalidad del monto. Cabe recordar que en territorio porteño, las infracciones de tránsito prescriben a los cinco años, sin importar su gravedad.
Cuál es el valor actualizado de las multas en la Provincia de Buenos Aires
En el territorio bonaerense, los costos de las multas se establecen en Unidades Fijas (UF), cuyo monto equivale a un litro de nafta de mayor octanaje (premium) en la estación de servicio ACA del Automóvil Club Argentino y se actualiza cada dos meses. En septiembre, los costos de las infracciones tuvieron un incremento de 0,4%, por lo que cada UF subió a $2.281.
- Conducir sin seguro (50 a 100 UF): de $114.050 a $ 228.100.
- Mal estacionamiento (50 a 100 UF): de $114.050 a $ 228.100.
- Conducir sin patente (50 a 100 UF): de $114.050 a $ 228.100.
- Usar el celular mientras se conduce (100 a 200 UF): entre $228.100 y $456.200.
- Pasar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): entre $228.100 y $1.140.500.
- Negarse a mostrar la documentación exigida (100 a 500 UF): entre $228.100 y $ 1.140.500.
- No usar cinturón de seguridad o casco (100 a 500 UF): entre $228.100 y $ 1.140.500.
- Exceso de velocidad: (150 a 1000 UF): entre $342.150 y $2.281.000.
- Conducir con exceso de alcohol en sangre o tras consumir estupefacientes (200 a 1000 UF): entre $456.200 y $2.281.000.
- Circular en contramano o por banquina (200 a 1000 UF): entre $456.200 y $2.281.000.
- Circular sin VTV (300 a 1000 UF): entre $684.300 y $2.281.000.
Cuántos puntos del scoring descuenta cada infracción de tránsito
4 puntos
- Circular sin VTV.
- Circular sin cinturón de seguridad.
5 puntos
- Circular con la Licencia de conducir vencida.
- Circular sin casco.
- No respetar los semáforos.
- No respetar los límites de velocidad (menos del 30 %).
10 puntos
- Conducir con impedimentos físicos o psíquicos, bajo efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos.
- No respetar los límites de velocidad (más del 30 %).
20 puntos
- Conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida.
- Participar u organizar, en la vía pública, competencias no autorizadas de destreza o velocidad con automotores.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario