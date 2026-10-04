Descuento del 50% en multas de tránsito: cómo pagar la mitad del valor de las infracciones

Cómo acceder al 50% de descuento en multas en Ciudad y Provincia de Buenos Aires

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, aquellos que deseen acceder a un descuento del 50% en el pago de sus multas deben abonarlas dentro de los 40 días (incluyendo no hábiles) desde que se le notificó la infracción. Pasado ese plazo, se deberá pagar la totalidad del monto. Cabe recordar que en territorio porteño, las infracciones de tránsito prescriben a los cinco años, sin importar su gravedad.