Marchó al Congreso la jubilada detenida por robar comida: "No quiero que a nadie le pase lo que me pasó a mí"
Tras la fuerte repercusión de su caso, Estela se sumó a la protesta y agradeció el apoyo de sus pares: “Mucho cariño, mucho amor y mucha contención”.
Estela, la jubilada que días atrás estuvo detenida tras intentar robar alimentos por no poder costearlos, participó este miércoles de la movilización frente al Congreso Nacional para acompañar el reclamo del sector y exigir mejoras en los haberes previsionales.
Luego de la enorme repercusión pública que tomó su historia en todo el país, la mujer se hizo presente en la columna de manifestantes y explicó que decidió sumarse activamente a la protesta para visibilizar la crisis alimentaria y económica que golpean a los adultos mayores.
"Acá estoy con los jubilados y voy a estar siempre porque, por lo que me pasó a mí, no quiero que le pase a ningún jubilado. Quiero luchar por mí y por los jubilados que están atrás de mí", sostuvo al ser consultada en medio de la movilización.
El emotivo recibimiento en la marcha
Durante su paso por la concentración, Estela también se refirió a la solidaridad que encontró entre quienes se acercaron a saludarla y respaldarla tras haber recuperado la libertad.
Visiblemente emocionada por el acompañamiento de sus pares, destacó la contención recibida en la calle: "Mucho cariño, mucho amor y mucha contención. La verdad que los quiero a todos los compañeros, a todos los jubilados del mundo", concluyó.
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