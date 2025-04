Desesperada búsqueda en Cancún: la familia de la turista argentina tiene nuevas sospechas

La familia sostiene la hipótesis de que pudo haber recibido amenazas. Según Guillermo, le robaron el teléfono celular donde tenía todas sus redes sociales y podría haber sido víctima de una maniobra para asustarla.

maria belen zerda 2.jpg

Aunque la Fiscalía de Quintana Roo descartó la posibilidad de un secuestro, se investiga si la desaparición podría estar vinculada a una crisis emocional que la habría llevado a internarse en una zona selvática cercana. Testigos aseguraron que la mujer padece esquizofrenia.

Mientras se mantienen activos los operativos de búsqueda en Cancún, las autoridades mexicanas también indagan otras líneas de investigación, en un contexto en el que el círculo íntimo de María Belén sigue reclamando que no se estigmatice su situación.

La prioridad para su familia es mantener viva la esperanza de encontrarla con vida y esclarecer qué fue lo que realmente ocurrió.

maria-belen-zerda.jpg

Qué dice la familia de la argentina desaparecida en Cancún

“Le pido a Dios que esté bien”, sostuvo Guillermo. “Es una chica que hace deporte desde los 7 años, no come frito, no fuma... Tiene 40 años y parece de 30. Es una piba sana de verdad. Tiene dolor de cabeza y no toma una pastilla”, afirmó a Cadena 3.

“Le robaron su teléfono celular y ahí tenía toda su vida. Instagram, TikTok... Le clonaron todo y capaz alguien la contactó para asustarla”, aseguró.