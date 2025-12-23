Desesperada búsqueda de una chica de 16 años en La Tablada

“La buscamos e hicimos la denuncia correspondiente, pero sentimos que la policía no nos hace caso. Primero nos dijeron que es una locura de la nena, que se escapó para ver al ‘noviecito’. Mi hija no tiene novio, su mamá la lleva y la trae del colegio y nunca salió sola. Ella siempre estaba en casa”, aseguró.

Y agregó: “Sentimos que no están haciendo lo suficiente para buscar a nuestra hija. Van cinco días desde que se fue y no sabemos nada de ella. Estoy pegando carteles con su cara en todos lados para encontrarla en La Tablada, Lomas del Mirador, San Justo, por todos lados. Sinceramente ya no sé qué hacer”.

Micaela Avril Bustillo Torres

En ese sentido, también cuestionó la labor de los efectivos abocados a la causa y sostuvo que es “muy flojo” el trabajo que realizan desde hace una semana.

El Ministerio de Seguridad Nacional comunicó a través de su portal la noticia y la solicitud de información sobre el paradero de la adolescente.

Quienes puedan brindar información sobre el paradero de Bustillo Torres, pueden comunicarse con su padre Fernando al 1124562522 o con su madre Laura al 1171505065.