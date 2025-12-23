Desesperada búsqueda de una chica de 16 años en La Tablada
Micaela Avril Bustillos Torres, de 16 años, fue vista por última vez el pasado miércoles 17 de diciembre. Familiares de la joven piden colaboración para su búsqueda.
La localidad bonaerense de La Tablada se encuentra conmocionada ante la desaparición de Micaela Avril Bustillos Torres, una adolescente de 16 años que fue vista por última vez el pasado miércoles 17 de diciembre. Desde ese entonces, no se sabe sobre su paradero.
Si bien la denuncia ya fue radicada en la comisaría de La Tablada y la fiscalía interviniente se encuentra trabajando con las diligencias de rigor para localizar a la menor, todavía no fue encontrada. En comunicación conel portal El1, Fernando, padre de Micaela, señaló que buscan a la joven desde aquel miércoles por la madrugada, cuando “agarró las llaves de su abuela y se fue”.
Desde aquel día todo es incertidumbre y hay hermetismo sobre la actuación de las autoridades.
En tanto, la denuncia fue radicada horas después cuando la adolescente no regresó a su domicilio y, desde aquel momento, familiares, amigos y vecinos salieron a pedir ayuda.
Laura Torres, madre de la menor, señaló que no saben cuáles fueron los últimos movimientos de Micaela y que no tiene novio, como había presumido la Policía tras radicar la denuncia.
“La buscamos e hicimos la denuncia correspondiente, pero sentimos que la policía no nos hace caso. Primero nos dijeron que es una locura de la nena, que se escapó para ver al ‘noviecito’. Mi hija no tiene novio, su mamá la lleva y la trae del colegio y nunca salió sola. Ella siempre estaba en casa”, aseguró.
Y agregó: “Sentimos que no están haciendo lo suficiente para buscar a nuestra hija. Van cinco días desde que se fue y no sabemos nada de ella. Estoy pegando carteles con su cara en todos lados para encontrarla en La Tablada, Lomas del Mirador, San Justo, por todos lados. Sinceramente ya no sé qué hacer”.
En ese sentido, también cuestionó la labor de los efectivos abocados a la causa y sostuvo que es “muy flojo” el trabajo que realizan desde hace una semana.
“Estamos pegando carteles con su cara para encontrarla en La Tablada, Lomas del Mirador, San Justo, por todos lados. Sinceramente ya no sabemos qué hacer”, manifestaron los familiares.
El Ministerio de Seguridad Nacional comunicó a través de su portal la noticia y la solicitud de información sobre el paradero de la adolescente.
Quienes puedan brindar información sobre el paradero de Bustillo Torres, pueden comunicarse con su padre Fernando al 1124562522 o con su madre Laura al 1171505065.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario