Merlo: falsos pasajeros lo citaron por una app de viajes y lo emboscaron para robarle la moto

En las imágenes se observa el momento en el que el primer delincuente ataca a la víctima por la espalda. Amenazándolo con un arma de fuego, le exigió que entregara la moto de forma inmediata. Al segundo, sus cómplices se sumaron al asalto, acorralando al joven.

Pese a la situación de peligro a la que se exponía, el motociclista logró evadir a los tres delincuentes y aceleró la moto por una de las calles de tierra. Lejos de rendirse, los asaltantes lo siguieron a las corridas durante varios metros.

Finalmente, el motociclista pudo escapar de la situación y dejó a los tres ladrones detrás. En el video se los observa incluso tomándose la cabeza ante el robo frustrado.