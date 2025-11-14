Desesperante: así vivió la explosión una persona que se encontraba dentro del Polo Industrial de Ezeiza

Y añadió: "Estamos tratando de acercarnos al lugar, pero el fuego arde y son varias las industrias que están siendo alcanzadas por el fuego. La explosión fue tremenda", reveló el funcionario, al mismo tiempo que contó su experiencia personal al momento del estallido. "Yo vivo a 15 cuadras de ahí, explotaron los vidrios de mi casa, estamos evacuando a toda mi familia, fue tremendo", contó.

"Esto está lejos del Aeropuerto de Ezeiza, hay unos 5 o 6 kilómetros... No podemos determinar todavía si era una avioneta que despegó de ahí o no", indicó.

intendente ezeiza gastón granados Gastón Granados, intendente de Ezeiza.