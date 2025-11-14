Desesperante: así vivió la explosión una persona que se encontraba dentro del Polo Industrial de Ezeiza
Si bien se desconocen las causas del estallido y el daño que ha generado, las redes sociales se inundaron de videos de lo sucedido en Carlos Spegazzini.
La feroz explosión en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza, tiene en vilo al país: mientras se espera la confirmación de si hay o no víctimas fatales, decenas de personas son atendidas en hospitales aledaños, en tanto que rige una alerta roja. Las autoridades pidieron a los vecinos del lugar que no salgan de sus hogares y que mantengan las ventanas cerradas para evitar que la nube tóxica afecte a los miembros de cada familia y a sus mascotas.
Mientras tanto, los internautas que vivieron de cerca la tragedia comenzaron a compartir en redes sociales una increíble cantidad de videos que muestran lo impactante que fue el estallido y cómo la onda expansiva afectó a cientos de personas que se encontraban en zonas aledañas.
En este sentido, un usuario de X subió un clio que resulta desesperante: "No... ¡mirá lo que es eso!", dice el joven, previo a que la explosión sacuda sus oídos y haga volar el celular por el aire.
Mirá:
Gastón Granados, intendente de Ezeiza, contó que estallaron los vidrios de su casa: "Es todo muy confuso"
Gastón Granados, intendente de Ezeiza, habló con Nancy Pazos al aire de "Inteligencia Artesanal" (C5N) y aseguró: "Es todo muy confuso. Hubo una fuerte explosión en el Parque Industrial. Estamos trabajando fuertemente para apagar el fuego y después para ver qué es lo que ocurrió, pero todavía no sabemos por el fuego".
Y añadió: "Estamos tratando de acercarnos al lugar, pero el fuego arde y son varias las industrias que están siendo alcanzadas por el fuego. La explosión fue tremenda", reveló el funcionario, al mismo tiempo que contó su experiencia personal al momento del estallido. "Yo vivo a 15 cuadras de ahí, explotaron los vidrios de mi casa, estamos evacuando a toda mi familia, fue tremendo", contó.
"Esto está lejos del Aeropuerto de Ezeiza, hay unos 5 o 6 kilómetros... No podemos determinar todavía si era una avioneta que despegó de ahí o no", indicó.
