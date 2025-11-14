Alerta roja en Ezeiza: evacúan barrios aledaños al predio en llamas y recomiendan cerrar ventanas
El Municipio emitió la máxima advertencia y pidió a los vecinos que se encierren en sus casas, no salgan y protejan a niños y mascotas de la nube tóxica.
Emiten alerta roja en Ezeiza tras la explosión que tiene en vilo a todo Buenos Aires: si bien se desconoce aún el origen de la tragedia, las autoridades comenzaron a evacuar barrios aledaños al predio en llamas y recomendaron a los vecinos cerrar las ventanas para proteger a los miembros de cada familia y a las mascotas de la nube tóxica que se desprendió como producto del estallido.
Cabe señalar que la onda expansiva hizo que estallaran ventanas de vidrio de casas cercanas y hasta se volaron techos. También, a causa de lo sucedido se cerró la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Por el momento, no se habla de víctimas fatales, pero sí muchos hospitales de la zona están recibiendo personas con quemaduras y otro tipo de heridos, a causa de la trágica explosión.
De este modo, los principales centros de salud de Ezeiza y localidades cercanas activaron la máxima alerta para estar atentos a la atención médica de personas que hayan sido afectadas por la impresionante explosión. No obstante, ya se registraron a 15 heridos, entre los cuales se encuentran bomberos y policías.
Más información tras la explosión en Ezeiza
Dada la magnitud de la tragedia, están asistiendo a la zona afectada bomberos de toda la región, inclusive de zonas como Hurlingham y aledaños. Algunas de las empresas de agroquímicos ubicadas en el Polo Industrial son Agrofácil, Chemotécnica y FastChemical, y se cree que fueron las principales afectadas.
Al parecer, estaban trabajando los empleados del turno noche cuando ocurrió el impresionante siniestro.
Cabe señalar que hospitales de la zona ya atendieron a al menos 15 personas, algunas de ellas heridas con vidrios por la explosión de ventanas. Crece la preocupación y piden que se extremen las medidas de precaución hasta tanto se puedan controlar las llamas.
Por otro lado, aseguran que las operaciones siguen con normalidad en el Aeropuerto de Ezeiza.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario