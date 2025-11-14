Explosión e incendio en Ezeiza: decenas de personas son atendidas en hospitales cercanos

Por otro lado, la Municipalidad de Ezeiza emitió un Código Rojo que implica la movilización de todos los recursos del municipio y distritos aledaños, afectando a bomberos, rescatistas, Defensa Civil y hospitales de la región a fin de atender la magnitud del hecho.

Qué dijo el intendente de Ezeiza

En tanto, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, declaró por C5N que “es todo muy confuso. Hubo una fuerte explosión en el Parque Industrial. Estamos trabajando fuertemente para apagar el fuego y después para ver qué es lo que ocurrió, pero todavía no sabemos por el fuego".

"Estamos tratando de acercarnos al lugar, pero el fuego arde y son varias las industrias que están siendo alcanzadas por el fuego. La explosión fue tremenda", reveló el jefe comunal.

De hecho, reveló su experiencia personal al momento del estallido. "Yo vivo a 15 cuadras de ahí: explotaron los vidrios de mi casa, estamos evacuando a toda mi familia, fue tremendo", reiteró.

NOTA EN DESARROLLO