Explosión e incendio en Ezeiza: decenas de personas son atendidas en hospitales cercanos
Los nosocomios de la zona de Ezeiza ya están en estado de alerta mientras atienden a personas afectadas por la tremenda deflagración, quienes sufrieron quemaduras y hasta heridas de vidrios.
Al menos 15 personas ya fueron atendidas en nosocomios de Ezeiza y Cañuelas tras la tremenda explosión e incendio de varias fábricas ubicadas en el Polo Industrial Spegazzini, de Cañuelas, por heridas y quemaduras de diversa consideración.
Hasta ahora ese el saldo del terrible siniestro que se inició cuando reventaron las turbinas de los generadores de una fábrica de agroquímicos ubicada en el predio, pero no se descartan más víctimas del hecho que conmueve a la región y al país.
Carlos Santoro, director de dos clínicas de la zona, detalló que “estamos recibiendo pacientes, estamos con Código Rojo. Están llegando quemados y lastimados con vidrio. Hasta ahora alrededor de 15 recibimos: cinco en un centro médico y diez en otro”.
“Hay alguna gente que ha venido de barrios cercanos que se lastimaron con los vidrios de las ventanas, no son solamente los trabajadores” del parque industrial, agregó el médico, asegurando que "hasta ahora los que recibimos no representan peligro”.
Además, trascendió que el fuego ya afecta a varias de las fábricas dentro del Polo Industrial Spegazzini, en algunas de las cuales había personas que trabajaban en turno noche cuando ocurrió la deflagración y la expansión sin control de las llamas.
Por otro lado, la Municipalidad de Ezeiza emitió un Código Rojo que implica la movilización de todos los recursos del municipio y distritos aledaños, afectando a bomberos, rescatistas, Defensa Civil y hospitales de la región a fin de atender la magnitud del hecho.
Qué dijo el intendente de Ezeiza
En tanto, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, declaró por C5N que “es todo muy confuso. Hubo una fuerte explosión en el Parque Industrial. Estamos trabajando fuertemente para apagar el fuego y después para ver qué es lo que ocurrió, pero todavía no sabemos por el fuego".
"Estamos tratando de acercarnos al lugar, pero el fuego arde y son varias las industrias que están siendo alcanzadas por el fuego. La explosión fue tremenda", reveló el jefe comunal.
De hecho, reveló su experiencia personal al momento del estallido. "Yo vivo a 15 cuadras de ahí: explotaron los vidrios de mi casa, estamos evacuando a toda mi familia, fue tremendo", reiteró.
NOTA EN DESARROLLO
