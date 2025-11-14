Alerta naranja por fuertes tormentas para Buenos Aires y otras tres provincias: el informe del SMN

lluvias y viento Lluvias y vientos fuertes.

Alerta amarilla para Buenos Aires y 6 provincias más

En tanto, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires presentan también alerta amarilla por tormentas, mientras que en Tierra del Fuego se advierte por lluvias.

La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

mapa_alertas

Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

lluvia lluvias clima Se vienen lluvias fuertes.