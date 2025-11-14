Alerta naranja por fuertes tormentas para Buenos Aires y otras tres provincias: el informe del SMN
Se viene un fin de semana inestable y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya se encargó de dar su complicado pronóstico para este sábado.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas amarilla y naranja por tormentas, afectando a varias regiones del país. Este sábado 15 de noviembre se espera un clima adverso, el cual anticipa que el mal tiempo se extenderá también al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a otras partes del país.
Por lo tanto, se recomienda encarecidamente a la población que consulte estos pronósticos y actúe con precaución antes de organizar o llevar a cabo cualquier actividad.
Alerta naranja para Buenos Aires y otras 3 provincias
Las provincias afectadas por la alerta naranja que comprende tormentas fuertes son Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe.
Para esta región, el SMN indicó que el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 85 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Alerta amarilla para Buenos Aires y 6 provincias más
En tanto, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires presentan también alerta amarilla por tormentas, mientras que en Tierra del Fuego se advierte por lluvias.
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
