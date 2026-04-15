Desgarrador relato del papá de Ángel López: "Lo soñé pidiendo ayuda"

En ese sentido, López aseguró que antes del doloroso desenlace intentó alertar a distintas autoridades, aunque no obtuvo respuestas. “Mostré videos, fui a la psicóloga, a la defensoría, a todos lados. Nadie quiso mirar nada. Nadie me hizo caso”, denunció. Según indicó, el material evidenciaba el sufrimiento del nene. “No era un llanto cualquiera, era desesperación”, remarcó.

Luego de la audiencia judicial, Luis contó que los dos imputados evitaron sostenerle la mirada mientras se encontraban en la misma sala de los Tribunales de Comodoro Rivadavia. “No tuvieron el coraje de levantar la mirada. Ninguno aguantó ni dos segundos”, afirmó y agregó: “Yo los miraba fijo para ver qué hacían. Bajaban la cabeza todo el tiempo”.

Por su parte, Lorena, quien crió a Ángel, también cuestionó el accionar de los organismos intervinientes. “Nos fallaron todos. Nosotros hicimos todo por la vía legal y nadie escuchó. Hoy Ángel está en un cajón”, expresó. Además, criticó las condiciones en las que se resolvió la restitución del menor a su madre biológica, hoy presa por homicidio: “No revisaron dónde iba a vivir, ni en qué condiciones. No hicieron su trabajo”.

Tanto Luis como Lorena coincidieron en que la investigación debe avanzar más allá de los dos detenidos. “Vamos a ir por todos: jueces, psicólogos, defensores. Tienen que responder”, afirmaron, y señalaron que esperan que el caso marque un precedente. “Esto tiene que servir para que no vuelva a pasar. Hay muchos chicos que no están siendo escuchados”, advirtieron.

Finalmente, el padre recordó el vínculo que mantenía con su hijo y los proyectos que habían imaginado juntos. “Le di todo el amor que pude, lo cuidé durante cuatro años. Teníamos un montón de cosas por hacer este año. No me entra en la cabeza que no esté”, dijo y concluyó: “Siento que en cualquier momento va a entrar por la puerta diciéndome ‘papá’. Todavía no caigo”.