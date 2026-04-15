Desgarrador relato del papá de Ángel López: "Lo soñé pidiendo ayuda"
Luis López brindó un doloroso testimonio en el que recordó cómo fueron los últimos días de su hijo y denunció fallas del sistema judicial.
A más de una semana del crimen de Ángel López, el niño de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia, su padre Luis López brindó un desgarrador testimonio en el que reconstruyó los últimos momentos de su hijo y apuntó no solo contra los principales acusados, sino también contra quienes intervinieron previamente en el caso.
“Estamos un poco más tranquilos porque sabemos que no se van a escapar”, expresó Luis en referencia a la prisión preventiva de Mariela Altamirano, madre del nene, y Maicol González, su padrastro. Pese a la medida judicial, aclaró que “esto recién empieza” y que aún “faltan los que firmaron para entregar a nuestro bebé a estos asesinos”.
El padre de Ángel describió cómo fueron estos días después del hecho. “Viví horrible, tenía ganas de hacer desastre, pero me contuve por mi pareja y mi abogado”, relató y contó que la última semana estuvo marcada por el dolor, el estrés y la falta de descanso. “Recién ahora vamos a tratar de dormir un poco más tranquilos, a empezar a comer. No teníamos ánimo para nada”, agregó.
“El único recuerdo que me queda es ese momento tan horrible de verlo llorando. Jamás lo vi llorar así y yo no pude hacer nada. Me daban ganas de arrancarlo y llevármelo, pero sabía que iba a ser peor”, contó.
Uno de los momentos más conmovedores de su testimonio fue cuando reveló el presentimiento que tuvo el día que Ángel murió: “Ese domingo me levanté a las seis de la mañana porque lo soñé pidiendo por mí. Lo soñé pidiendo ayuda”, contó.
En ese sentido, López aseguró que antes del doloroso desenlace intentó alertar a distintas autoridades, aunque no obtuvo respuestas. “Mostré videos, fui a la psicóloga, a la defensoría, a todos lados. Nadie quiso mirar nada. Nadie me hizo caso”, denunció. Según indicó, el material evidenciaba el sufrimiento del nene. “No era un llanto cualquiera, era desesperación”, remarcó.
Luego de la audiencia judicial, Luis contó que los dos imputados evitaron sostenerle la mirada mientras se encontraban en la misma sala de los Tribunales de Comodoro Rivadavia. “No tuvieron el coraje de levantar la mirada. Ninguno aguantó ni dos segundos”, afirmó y agregó: “Yo los miraba fijo para ver qué hacían. Bajaban la cabeza todo el tiempo”.
Por su parte, Lorena, quien crió a Ángel, también cuestionó el accionar de los organismos intervinientes. “Nos fallaron todos. Nosotros hicimos todo por la vía legal y nadie escuchó. Hoy Ángel está en un cajón”, expresó. Además, criticó las condiciones en las que se resolvió la restitución del menor a su madre biológica, hoy presa por homicidio: “No revisaron dónde iba a vivir, ni en qué condiciones. No hicieron su trabajo”.
Tanto Luis como Lorena coincidieron en que la investigación debe avanzar más allá de los dos detenidos. “Vamos a ir por todos: jueces, psicólogos, defensores. Tienen que responder”, afirmaron, y señalaron que esperan que el caso marque un precedente. “Esto tiene que servir para que no vuelva a pasar. Hay muchos chicos que no están siendo escuchados”, advirtieron.
Finalmente, el padre recordó el vínculo que mantenía con su hijo y los proyectos que habían imaginado juntos. “Le di todo el amor que pude, lo cuidé durante cuatro años. Teníamos un montón de cosas por hacer este año. No me entra en la cabeza que no esté”, dijo y concluyó: “Siento que en cualquier momento va a entrar por la puerta diciéndome ‘papá’. Todavía no caigo”.
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