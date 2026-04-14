Caso Ángel López: el padre del nene increpó a su ex y a la pareja

La medida fue resuelta por el juez Alejandro Soñis durante la audiencia de control de detención que se llevó a cabo en los Tribunales penales del barrio Roca. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Cristian Olazábal, fiscal Jefe, Facundo Oribones, fiscal General y Diana Guzmán, funcionaria de la Fiscalía.

Mariela Altamirano fue imputada por el delito de homicidio agravado mientras que su pareja, Michel “Maicol” Kevin González, fue imputado por homicidio simple. Según el juez, la madre “no hizo nada para interrumpir el maltrato” ni “le dio auxilio”.

Además de las imputaciones, la Justicia ordenó la prisión preventiva por seis meses ante el riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa.

La defensa de los acusados estuvo a cargo de Vanesa Vera y Alejandro Varas, ambos defensores públicos, mientras que la querella fue representada por el abogado Roberto Castillo.

“Voy a coincidir con el Ministerio Público Fiscal, a través de todas estas evidencias y elementos que trajeron a colación. Las entrevistas, donde queda de manifiesto un maltrato hacia el niño por parte de los imputados, sumados a un elemento científico que es la autopsia”, señaló el juez al comunicar la medida.

La palabra de la Fiscalía durante la audiencia

La Fiscalía acusó a González de propiciarle los golpes al nene de cuatro años y alegó que Altamirano no hizo nada para ayudar a su hijo, por la definición como "coautora" del delito y la imputación por homicidio agravado por el vínculo.

A partir del resultado preliminar de la autopsia, el fiscal Oribones detalló que las más de 20 lesiones que presentaba el nene se registraron en su cráneo, lo que derivó en un edema en la zona de cerebelo y le provocó un paro cardiorespiratorio.

< id="8210450-Libre-927495933_wrap" class="" contenteditable="false">En cuanto al periodo en el que se habrían ocasionado los golpes contra el menor, el fiscal indicó que “es materia de investigación”.

Ante el juez Soñis, el fiscal replicó las declaraciones de testigos respecto al domingo 5 de abril en el que Altamirano llevó a su hijo al hospital. Según el relato de una vecina, “Mariela comentó que Ángel había empezado con síntomas el día anterior. Se dieron cuenta por la mañana que el nene no respiraba y llamaron a la ambulancia".

Otro vecino declaró que el domingo, cuando se encontraba en su vivienda, escuchó gritos desde la calle y vio a Altamirano con su bebé en brazos y a Ángel “con una coloración azul”. Cuando le preguntó qué había sucedidó, la mujer le respondió: “A mi hijo le agarró un ataque”.

Por su parte, el fiscal Olazábal indicó que a partir de los testimonios se pudo establecer que Ángel solo estuvo al cuidado de su madre y su padrastro los días previos a su muerte. “Esto nos lleva a sostener una única hipótesis. Los testigos refieren que el niño estaba en ese domicilio solo con ellos. Y nos permite descartar las coartadas que le dieron al personal policial en un principio", indicó.

Durante la audiencia, Altamirano optó por no declarar. En las imágenes de la transmisión se pudo observar que en todo momento evitó mirar a Luis, el padre del niño, y a su pareja Lorena Andrade, quienes se encontraban en la sala.

González, por su parte, sí hizo uso de la palabra y aseguró que son inocentes. Respecto a los golpes que recibió Ángel, declaró: “Se lo corregía como a cualquier nene, pero maltrato no".