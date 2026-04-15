La Corte Suprema de Chubut intervino al equipo interdisciplinario que dispuso que Ángel López vuelva con su madre

El padre de Ángel, Luis López, y su pareja, Lorena Andrade, fueron los primeros en exponer las críticas hacia el equipo de psicólogas, debido a que su informe resultó trascendental para que el juez Pablo Pérez ordene la revinculación de Ángel con su madre biológica, a pesar de existir serias advertencias de parte del padre del menor y de los pedidos del propio Ángel.

La intervención fue formalizada por unanimidad a través del Acuerdo Plenario N° 5659/2026, suscrito por los jueces Andrés Giacomone, Javier Raidan, Silvia Bustos, Camila Banfi, Mario Vivas y Ricardo Napolitani.

El padre de Ángel López apuntó contra la Justicia: "Lo entregaron en bandeja para que lo maten"

Tras la detención de la madre biológica y el padrastro de Ángel, su padre Luis apuntó contra los funcionarios judiciales y aseguró que "todos los que sean culpables tienen que pagar”.

“Vamos a pedir justicia y si hay más gente involucrada vamos a hacer que paguen", expresó Luis López a la salida del Ministerio Público Fiscal y aseguró: "Vamos a ir por todo. La muerte de mi hijo no va a quedar así. Todos los que sean culpables tienen que pagar”

La madre biológica del nene, Mariela Beatriz Altamirano, y su padrastro, Michel “Maicol” González fueron detenidos el domingo por la noche luego de que se conociera el resultado preliminar de la autopsia, el cual se constataba que el nene de cuatro años tenía traumatismos en la zona craneal previos al día de su muerte.

padre abogado causa Ángel

“Se metieron con la persona equivocada”, remarcó Luis apuntando contra los funcionarios judiciales a quienes acusó de “ignorantes”. “Querían tapar todo, se querían lavar las manos”, cuestionó.

Tanto Luis como su pareja, Lorena, pusieron el foco en la falta de accionar de la Justicia ante estos casos y aseguró que muchas veces tratan a los niños como “números” y no resuelven las denuncias como corresponde.

“Ellos dos no son los únicos responsables. Acá hay personas que estaban capacitadas para escuchar al nene y lo entregaron en bandeja para que lo maten. Tienen que caer todos, atrás hay alguien de corbatita que firmó”, expuso Lorena en referencia a Pablo José Pérez, el juez de Familia de Comodoro Rivadavia que ordenó la revinculación de Ángel con su madre a pesar de las denuncias por maltrato infantil que pesaban contra ella y de que ya había perdido la tenencia de su otro hijo.

Roberto Castillo, el abogado de la familia, también apuntó contra la falta de atención en estos casos: “El dolor de los padres es ante a la indiferencia de la Justicia. Ellos muchas veces fueron a buscar auxilio a la Justicia, pero está absolutamente corrompida. Es muy difícil creer en la Justicia y es lamentable que nos pase eso como sociedad. Tuvimos el caso de Lucio y parece que no aprendimos nada”, pronunció.

Y agregó: “Tenemos jueces que tratan de ensayar una defensa, responsabilizan a la psicóloga, la psicóloga dice que su dictamen no es vinculante, entonces nadie se hace cargo de nada. El día que un juez vaya preso cuando sucedan hechos como este, ahí van a cambiar las cosas”.