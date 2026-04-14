La defensa del padrastro de Ángel López: "Se lo corregía como a cualquier nene, pero maltrato no"

González negó tener antecedentes de violencia (“Tuve problemas con mis ex parejas, pero nunca fui denunciado”), insistió en que él y la mamá de Ángel creen en la Justicia y dio su versión de qué sucedió en el hospital luego de que el nene se descompensara.

"Desde un primer momento llevamos al bebé al hospital. Se armó una violencia hacia nosotros y hacia nuestro domicilio. El primer día que lo llevamos nos quedamos ahí y dijeron que hicimos abandono. Estuvimos hasta las 11 y media y nos retiramos por orden de la médica. Volvimos de nuevo al hospital antes de las 14.30. Volvimos a la noche y la doctora nos dijo que no nos acercáramos porque había personas de otro lado que estaban por tomar represalias”.

La fiscalía acusó de los golpes a Maicol González, sobre quien pesa la calificación legal de homicidio. Y alegó que Mariela no hizo nada para ayudar a su hijo, por eso la definición como "coautora" del delito y la imputación por homicidio agravado por el vinculo.

angel madre y padrastro Mariela Maldonado y Michael González, mamá y padrastro de Ángel López.

Surge en la autopsia que todos los goles que presentaba el niño Ángel López eran en su cráneo. Lo que deriva en un edema en la zona de cerebelo que deriva en la muerte y paro cardiorespiratorio", explicó el fiscal Oribones.

Y agregó: "Estamos en presencia de traumatismos. Lo que se desprende es que las lesiones presentadas por Ángel fueron realizadas de forma voluntaria, más que nada por la cantidad de los golpes. Es decir, no accidentales". Estas lesiones serían internas y se habrían producido de siete a diez días previos a la muerte.

La fiscalía aportó la declaración testimonial de una mujer de apellido Arévalo, vecina de Altamirano, quien declaró que "los observó hace un mes cuando González corría y Mariela lo perseguía y pedía a los vecinos que lo detengan. 'Vos le pegas a mi hijo'", indicó la testigo que le dijo Mariela a Maicol.

Además, esta testigo hizo mención a que al nene lo obligaban a usar una máscara de Spiderman para esconder los golpes. Y que posteriormente a su muerte, la pareja quemó la ropa del niño porque "estaría manchada de sangre".

El fiscal agregó que otro Roberto Maidana, otro testigo y ex cuñado de Altamirano, mencionó que la mamá biológica le pegaba y hacía que su hijo se bañara con agua fría.