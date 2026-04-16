La primera foto de Nicolás Luaces y Daniela Iker juntos tras el móvil por Boca

¡Qué viva el amor!

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Quién es Daniela Iker, la morocha que sedujo a Nicolás Luaces

Tras la inmensa repercusión del video en las distintas plataformas, trascendió que la protagonista de esta romántica historia es oriunda de la localidad bonaerense de Lanús y actualmente se encuentra estudiando la carrera de psicología. Como era de esperarse, su cuenta privada de Instagram (@danielaiker_) explotó por completo: pasó de tener apenas 8 mil seguidores a superar ampliamente los 20 mil en cuestión de horas y ya es toda una influencer.

Allí, la joven deja en clara evidencia su profundo amor por el club que hoy dirige Claudio Úbeda. En su perfil de redes abundan las postales posando con la camiseta, en su auto y desde las tribunas de La Bombonera, sumado a una colorida biografía que luce corazones azules y amarillos para reflejar su incondicional pasión.

Pasión por los viajes y más allá de Boca

Más allá del fútbol y su fidelidad a los colores de la institución de la Ribera, la morocha demuestra una marcada inclinación por recorrer el mundo. En sus plataformas exhibe distintos álbumes de hermosos destinos turísticos internacionales de primer nivel, posando desde locaciones como Miami, Nueva York, Punta Cana y las paradisíacas playas de Cabo Frío y Arraial do Cabo, en Brasil.

A su vez, la fanática de Boca no deja de lado los grandes atractivos nacionales. Según refleja su perfil, suele disfrutar con frecuencia de diversas escapadas dentro del país, paseando por los paisajes clásicos de Mar del Plata en la costa atlántica, la espectacular nieve de San Martín de los Andes en la Patagonia y la inmensidad de las Salinas Grandes en la provincia de Jujuy.

La colección de microbikinis de Daniela Iker, la morocha hincha de Boca La colección de microbikinis de Daniela Iker, la morocha hincha de Boca