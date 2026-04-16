La primera foto de Nicolás Luaces y Daniela Iker juntos tras el móvil por Boca
El cronista y la psicóloga coincidieron en un móvil para un programa de streaming, con Boca como motivo principal. Ahora, hay otras razones para el reencuentro.
Lo que empezó como una nota de rutina en las afueras de la Bombonera terminó captando la atención de todos. En la previa del choque entre Boca y Barcelona SC por la Copa Libertadores, el cronista de AZZ, Nicolás Luaces, se convirtió en el centro de todas las miradas tras un desopilante ida y vuelta con una fanática del Xeneize.
Lauces buscaba el termómetro del hincha: opiniones sobre el rendimiento del equipo y el eterno rumor del desembarco de Paulo Dybala. Sin embargo, la táctica falló de la mejor manera. Lo que inició como un análisis técnico derivó en un despliegue de química inesperada, con intercambio de cuentas de Instagram entre ambos.
Entre risas cómplicas y respuestas que excedieron lo deportivo, el clima de la entrevista mutó hacia una charla de "levante" que no tardó en inundar las redes sociales: "No me molesta si me lo pasás", dijo la morocha, en relación a la cuenta del periodista.
Por supuesto, la iniciativa de la joven despertó aplausos, risas y todo tipo de reacciones en el estudio, asegurando que se trataba del "primer gol de Boca" en esa noche.
Un ida y vuelta que no quedó en la nada...
Tras este intercambio con tintes de coqueteo, Nicolás Lauces mostró en sus redes sociales que se mantiene en contacto con Daniela Iker, la psicóloga de Boca que le robó el aliento. Luego de que una reconocida marca de productos para el cabello les ofreciera un canje, el cronista respondió: "Nos gusta la idea. ¡Estamos!", mostrando una foto de una videollamada con la morocha cuestión.
¡Qué viva el amor!
Quién es Daniela Iker, la morocha que sedujo a Nicolás Luaces
Tras la inmensa repercusión del video en las distintas plataformas, trascendió que la protagonista de esta romántica historia es oriunda de la localidad bonaerense de Lanús y actualmente se encuentra estudiando la carrera de psicología. Como era de esperarse, su cuenta privada de Instagram (@danielaiker_) explotó por completo: pasó de tener apenas 8 mil seguidores a superar ampliamente los 20 mil en cuestión de horas y ya es toda una influencer.
Allí, la joven deja en clara evidencia su profundo amor por el club que hoy dirige Claudio Úbeda. En su perfil de redes abundan las postales posando con la camiseta, en su auto y desde las tribunas de La Bombonera, sumado a una colorida biografía que luce corazones azules y amarillos para reflejar su incondicional pasión.
Pasión por los viajes y más allá de Boca
Más allá del fútbol y su fidelidad a los colores de la institución de la Ribera, la morocha demuestra una marcada inclinación por recorrer el mundo. En sus plataformas exhibe distintos álbumes de hermosos destinos turísticos internacionales de primer nivel, posando desde locaciones como Miami, Nueva York, Punta Cana y las paradisíacas playas de Cabo Frío y Arraial do Cabo, en Brasil.
A su vez, la fanática de Boca no deja de lado los grandes atractivos nacionales. Según refleja su perfil, suele disfrutar con frecuencia de diversas escapadas dentro del país, paseando por los paisajes clásicos de Mar del Plata en la costa atlántica, la espectacular nieve de San Martín de los Andes en la Patagonia y la inmensidad de las Salinas Grandes en la provincia de Jujuy.
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