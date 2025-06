Desgarrador testimonio del papá del nene baleado en Ciudad Evita: "La está peleando"

"Los médicos dicen que es muy delicado y todo depende de Thiago", aseguró Fabián.

padre nene baleado ciudad evita



El hombre contó cómo fue el momento en que su hijo recibió un disparo en la cabeza mientras esperaban el colectivo. El chico está internado en estado reservado y el agente de la Policía Federal que participó del tiroteo quedó detenido

El hecho ocurrió este miércoles por la noche, alrededor de las 22.30, en la intersección de avenida Crovara y Madrid. Fabián y su hijo esperaban el colectivo cuando, según la reconstrucción de los investigadores, un agente de la Policía Federal Argentina fue abordado por cuatro delincuentes armados.

El efectivo estaba vestido de civil y fuera de servicio. Se identificó como personal policial, sacó su pistola reglamentaria y comenzó a disparar.

En ese tiroteo, una bala impactó en la cabeza de Thiago, a quien su papá había alzado sobre sus hombros mientras esperaban el colectivo para ir a lo de la madre del menor.

“Cuando estábamos esperando el colectivo, escuché una explosión y pensé que era una moto, pero de repente empezaron a escucharse más detonaciones. Cuando me di cuenta de que se estaban agarrando a tiros, quise tirar al piso a Thiago, pero ya le había impactado una bala”, relató Fabián.

Y recordó con angustia: “Cuando le da el impacto y lo tengo en mis brazos, me dice ‘pá’ y ya no dijo más nada. Empecé a gritar ‘ayuda’ y apareció un auto con un hombre que no conozco y me llevó al hospital”.

"Es algo que no que deseo a nadie, siento que es una pesadilla", manifestó Fabián.

Thiago fue trasladado primero al hospital Ballestrini, donde recibió las primeras atenciones, y luego derivado al Hospital de Niños de San Justo. Desde entonces, permanece en estado crítico, con pronóstico reservado.

Según la información oficial, uno de los delincuentes murió, otros dos fueron arrestados y hay uno que está prófugo. En tanto, el policía quedó detenido por homicidio y lesiones graves. La Justicia tendrá que determinar si actuó en legítima defensa o en exceso.

El caso está siendo investigado por el fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios, que ordenó el levantamiento de rastros en el lugar del hecho. Se secuestró unrevolver calibre 38 sin numeración, una bala deformada y una vaina servida.