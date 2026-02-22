Quién era el motociclista en Villa Gesell: abultados antecedentes y vínculos con el narco
Andrés Alberto Alemán (28) murió al caer de su moto en un médano. El hombre oriundo de Ensenada era investigado por liderar una violenta banda narco de la zona.
Tras el accidente que conmocionó a Gesell fuentes policiales confirmaron que se trata de Andrés Alberto Alemán, de 28 años, un hombre oriundo de la localidad bonaerense de Ensenada que contaba con un frondoso prontuario y que estaba en la mira de la Justicia.
Alemán era investigado bajo la firme sospecha de integrar los mandos jerárquicos de una poderosa banda dedicada al narcotráfico que opera en los barrios Mosconi y Punta Lara. Además poseía antecedentes de las causas por drogas, su nombre figuraba en expedientes recientes por su presunta participación en un violento y sangriento incidente ocurrido en su ciudad natal.
El pedido de la familia
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, familiares y seres queridos empezaron a despedirlo mediante publicaciones en redes sociales. Al mismo tiempo, y ante la urgencia del caso, su entorno más cercano impulsó una campaña para solicitar asistencia económica con el objetivo de reunir fondos que permitan cubrir los costos del traslado del cuerpo desde la localidad costera y el posterior servicio funerario.
Cómo fue el accidente
En la tarde del sábado, en medio de la previa de la competencia Enduro, un joven turista de 28 años de edad, que conducía una moto de alta cilindrada, aparentemente sin los elementos de protección correspondiente, se encontró con un médano "cortado", lo que provocó la caída.
El joven debió ser asistido por personal de Bomberos en el lugar del hecho. Posteriormente, personal del SIES realizó la intubación, administró adrenalina y practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante el traslado en ambulancia.
Pese al intenso trabajo del equipo de emergencias y de salud, el joven ingresó al hospital sin signos vitales.
La victima, fue identificado como Andrés Alberto Alemán y actualmente era investigado bajo sospecha de integrar los mandos jerárquicos de una banda narco que opera en Mosconi y Punta Lara, según trascendió. También, al parecer, estaba en la mira por un incidente sangriento reciente.
Allegados comenzaron a despedirlo en redes y piden ayuda para costear los gastos de traslado y sepelio.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario