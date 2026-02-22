Quién era el motociclista en Villa Gesell: abultados antecedentes y vínculos con el narco

Pese al intenso trabajo del equipo de emergencias y de salud, el joven ingresó al hospital sin signos vitales.

La victima, fue identificado como Andrés Alberto Alemán y actualmente era investigado bajo sospecha de integrar los mandos jerárquicos de una banda narco que opera en Mosconi y Punta Lara, según trascendió. También, al parecer, estaba en la mira por un incidente sangriento reciente.

Allegados comenzaron a despedirlo en redes y piden ayuda para costear los gastos de traslado y sepelio.

