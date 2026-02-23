Solicitan colaboración para repatriar el cuerpo del motociclista fallecido en Villa Gesell
Familiares y allegados de Andrés Alberto Alemán lanzaron una colecta para cubrir los costos del traslado desde la ciudad balnearia hasta Ensenada y afrontar los gastos del sepelio.
Tras el trágico desenlace ocurrido durante el 31° Enduro del Verano en Villa Gesell, el entorno de Andrés Alberto Alemán puso en marcha una campaña solidaria para reunir fondos que permitan afrontar los gastos derivados de su fallecimiento. El motociclista, de 28 años y oriundo del partido de Ensenada, perdió la vida luego de sufrir un accidente en plena competencia sobre las dunas.
De acuerdo con los primeros reportes, Alemán cayó en un médano cortado dentro del circuito y el impacto fue de tal magnitud que ingresó sin vida al hospital local. Las versiones iniciales señalaron que no llevaba casco al momento del siniestro, un detalle que habría sido determinante en el desenlace fatal.
Apenas se confirmó el deceso, amigos y familiares comenzaron a despedirlo en redes sociales con mensajes cargados de dolor. En paralelo, difundieron un pedido de ayuda económica para solventar los elevados costos logísticos que implica trasladar el cuerpo desde la Costa Atlántica hasta su ciudad natal.
La colecta tiene un objetivo concreto: reunir el dinero necesario para cubrir tanto el traslado como el servicio fúnebre. Según explicaron allegados, la urgencia y la distancia complican la organización del sepelio, por lo que apelaron a la solidaridad a través de transferencias bancarias y publicaciones en distintas plataformas digitales.
Más allá del trágico accidente deportivo, la figura de Alemán había tomado notoriedad pública por su situación judicial. El joven era investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico y, según fuentes oficiales, estaba bajo la lupa por integrar supuestamente los mandos de una organización que operaría en las zonas de Mosconi y Punta Lara. Además, su nombre habría surgido en el marco de un reciente episodio violento registrado en su ciudad de origen.
Mientras la Justicia continúa con las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente, el entorno del fallecido concentra sus esfuerzos en organizar la despedida. La campaña solidaria busca garantizar que sus restos puedan ser velados en Ensenada, junto a sus afectos más cercanos, en medio de un contexto atravesado por el dolor y la controversia.
