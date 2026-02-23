Solicitan colaboración para repatriar el cuerpo del motociclista fallecido en Villa Gesell

Más allá del trágico accidente deportivo, la figura de Alemán había tomado notoriedad pública por su situación judicial. El joven era investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico y, según fuentes oficiales, estaba bajo la lupa por integrar supuestamente los mandos de una organización que operaría en las zonas de Mosconi y Punta Lara. Además, su nombre habría surgido en el marco de un reciente episodio violento registrado en su ciudad de origen.