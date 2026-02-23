Villa Gesell: detuvieron a un joven que irrumpió con su camioneta en una picada de motos
El episodio ocurrió durante el Enduro del Verano, cuando el conductor realizó maniobras peligrosas en los médanos y puso en riesgo a los asistentes.
Un operativo de prevención desplegado en Villa Gesell terminó con la detención de un joven de 24 años que ingresó con su camioneta en medio de una concentración de motos y efectuó maniobras temerarias. El hecho se produjo durante el tradicional evento Enduro del Verano, que cada temporada convoca a miles de personas en los médanos de la Costa Atlántica.
El conductor, identificado por las iniciales A. F. P., manejaba una camioneta Volkswagen Amarok y fue registrado en video mientras circulaba a alta velocidad detrás de motociclistas, realizando zigzag sobre la arena. Las imágenes evidencian una conducta riesgosa en un contexto de alta concurrencia.
A partir de esa situación intervino personal de la SubDDI Villa Gesell, dependiente de la DDI Dolores, junto a efectivos del GAD y de la Policía Comunal, en el marco del Operativo “Sol a Sol 2025/2026”. Según indicaron fuentes judiciales, las maniobras generaron un peligro concreto para la integridad física de los asistentes.
Por esa razón, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 de Villa Gesell y el Juzgado de Garantías N° 6 de Dolores dispusieron la aprehensión del joven por infracción al artículo 193 Bis del Código Penal, que sanciona las picadas y pruebas de velocidad ilegales. Además, se procedió al secuestro del vehículo y de la licencia de conducir.
Durante la temporada estival, los controles se intensifican ante la reiteración de conductas imprudentes en espacios públicos. En los últimos años se registraron episodios graves vinculados a maniobras similares, algunos con consecuencias fatales o lesiones severas. Las autoridades remarcaron que el procedimiento forma parte de una política de prevención activa coordinada entre el Ministerio de Seguridad bonaerense, el Municipio y la Fiscalía General.
El caso seguirá su curso judicial mientras se analizan las pruebas reunidas, entre ellas las grabaciones del hecho. Desde el área de Seguridad insistieron en que la responsabilidad en eventos masivos es compartida y que este tipo de acciones buscan desalentar conductas que puedan poner en riesgo la vida de terceros en espacios turísticos de alta concentración.
