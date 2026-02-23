Villa Gesell: detuvieron a un joven que irrumpió con su camioneta en una picada de motos

Un operativo de prevención desplegado en Villa Gesell terminó con la detención de un joven de 24 años que ingresó con su camioneta en medio de una concentración de motos y efectuó maniobras temerarias. El hecho se produjo durante el tradicional evento Enduro del Verano, que cada temporada convoca a miles de personas en los médanos de la Costa Atlántica.