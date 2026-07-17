Detectaron irregularidades en la VTV del colectivo que atropelló y mató en Mar del Plata

La querella pidió citar a declarar al ingeniero firmante del certificado, a los inspectores que realizaron las pruebas, al jefe de la Planta Nº111 y al responsable de mantenimientode la empresa, quien deberá detallar reparaciones y controles efectuados sobre la unidad.

Por último, el abogado reclamó que APPLUS ITEUVE ARGENTINA S.A. remita la copia íntegra del expediente administrativo de la VTV realizada el 16 de abril de 2026 al colectivo, incluyendo el informe original de rechazo, todas las observaciones de los inspectores, planillas de inspección, resultados en bancos de ensayo, registros del frenómetro, suspensión, dirección, informes informáticos, fotografías, videos del procedimiento, registros de ingreso y egreso del vehículo y cualquier otra documentación técnica asociada.

Previo a esto, el vehículo involucrado en el hecho fue sometido a una pericia mecánica. El análisis arrojó que, al momento del accidente, la unidad había sufrido una falla en el sistema de dirección, ya que una de las rótulas estaba rota. La principal sospecha de los investigadores es que podría vincularse a una presunta falta de mantenimiento.

Entre los factores pendientes de ser analizados, el abogado de las víctimas había indicado que todavía no se había determinado a qué velocidad circulaba el colectivo cuando ingresó a la dársena. “Si la dirección se rompió, igualmente podía frenar”, había cuestionado durante un diálogo previo con este medio, tras plantear que creía que los límites de velocidad habrían sido superados.