Detectaron irregularidades en la VTV del colectivo que atropelló y mató en Mar del Plata
A casi un mes del siniestro, la querella pidió citar a responsables. Las pericias preliminares detectaron una falla en la dirección por rotura de una rótula.
Mientras avanza la investigación por la tragedia ocurrida en el Skate Park Bristol de Mar del Plata, donde un colectivo de la línea 532 atropelló a varias personas y provocó la muerte de Guadalupe Merlos (18), el abogado de las víctimas, Maximiliano Orsini, solicitó que se realizarán nuevas indagatorias a raíz de que se detectaran una serie de irregularidades en el historial de la VTV del vehículo implicado.
El planteo fue elevado ante la Fiscalía Nº11, donde la querella solicitó medidas urgentes para esclarecer posibles responsabilidades tanto de Transportes 25 de Mayo S.R.L. como de la empresa encargada de los controles técnicos, Applus Iteuve Argentina SA. El eje central apunta a inconsistencias documentales que comprometen la validez de la revisión mecánica del vehículo.
El punto más crítico surge de una inspección realizada el 16 de abril: según los registros informáticos, la unidad había sido “rechazada” por fallas en sistemas esenciales, pero ese mismo día se emitió un certificado físico “apto”, contradicción que ahora es objeto de investigación. A ello se suma un historial reciente con observaciones por deficiencias en frenos, pérdidas de fluidos y faltantes de seguridad.
Por este motivo, el abogado de las víctimas solicitó que se investiguen los motivos detrás de los rechazos, las reparaciones y posteriores aprobaciones. “El accidente objeto de investigación ocurrió apenas poco más de dos meses después de dicha inspección técnica, razón por la cual resulta indispensable establecer el verdadero estado mecánico de la unidad”, apuntó.
De la misma manera, subrayó que en el certificado emitido por la Verificación Técnica Vehicular (VTV) se mencionó que el vehículo presentaba deficiencias vinculadas al sistema de frenos, pérdidas de fluidos y elementos de seguridad obligatorios.
La querella pidió citar a declarar al ingeniero firmante del certificado, a los inspectores que realizaron las pruebas, al jefe de la Planta Nº111 y al responsable de mantenimientode la empresa, quien deberá detallar reparaciones y controles efectuados sobre la unidad.
Por último, el abogado reclamó que APPLUS ITEUVE ARGENTINA S.A. remita la copia íntegra del expediente administrativo de la VTV realizada el 16 de abril de 2026 al colectivo, incluyendo el informe original de rechazo, todas las observaciones de los inspectores, planillas de inspección, resultados en bancos de ensayo, registros del frenómetro, suspensión, dirección, informes informáticos, fotografías, videos del procedimiento, registros de ingreso y egreso del vehículo y cualquier otra documentación técnica asociada.
Previo a esto, el vehículo involucrado en el hecho fue sometido a una pericia mecánica. El análisis arrojó que, al momento del accidente, la unidad había sufrido una falla en el sistema de dirección, ya que una de las rótulas estaba rota. La principal sospecha de los investigadores es que podría vincularse a una presunta falta de mantenimiento.
Entre los factores pendientes de ser analizados, el abogado de las víctimas había indicado que todavía no se había determinado a qué velocidad circulaba el colectivo cuando ingresó a la dársena. “Si la dirección se rompió, igualmente podía frenar”, había cuestionado durante un diálogo previo con este medio, tras plantear que creía que los límites de velocidad habrían sido superados.
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