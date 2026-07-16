Cayó la banda de "El Encargado" en Mar del Plata: cometió cinco violentas entraderas a jubilados

Entre los casos atribuidos al grupo se encuentra un asalto ocurrido el 10 de junio, que tuvo como víctimas a una pareja de jubilados de 86 y 87 años. Ambos fueron reducidos en su vivienda por tres hombres que se llevaron 300.000 pesos y un celular. Tras el episodio, se dieron a la fuga en un Volkswagen Gol Trend que fue luego interceptado y secuestrado junto con herramientas, una picana y un gotero antiséptico.

La DDI de Mar del Plata realizó nueve allanamientos en distintos domicilios.

Siete días después, un hombre de 40 años y una mujer de 80 fueron reducidos por cuatro delincuentes encapuchados. En esa oportunidad, les robaron dinero en efectivo y otros elementos que aún están en verificación.

Durante los procedimientos, fueron arrestados Cristian Armando Boni (42), Alejandro Demetrio Rosales (30) e Ignacio Magallanes (27) –estos dos últimos se encuentran en la Unidad Penal 44 de Batán– y quedó aprehendido Teo Palena (20). Además, se secuestraron dos autos (un Fiat Cronos y un Volkswagen Gol Trend), 12 teléfonos celulares, nueve relojes, siete precintos, pasamontañas, guantes, mochilas, billeteras, joyas, valijas, herramientas, prendas de vestir, documentación, pendrives, tarjetas de cambio de divisas y patentes.

La investigación a cargo de la UFI N° 13 continúa para lograr la detención de “El Encargado”, señalado como cabecilla de la organización.