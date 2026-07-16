Cayó la banda de "El Encargado" en Mar del Plata: cometió cinco violentas entraderas a jubilados
Durante los operativos, los efectivos detuvieron a miembros de la banda y secuestraron autos, celulares, joyas, relojes e indumentaria.
Una banda acusada de cometer al menos cinco violentas entraderas en viviendas de Mar del Plata, la mayoría de ellas habitadas por adultos mayores, fue desbaratada tras una investigación de la DDI local que incluyó el análisis de teléfonos celulares, el cruce de antenas, seguimientos mediante cámaras de seguridad y múltiples allanamientos. Como resultado del operativo fueron detenidos tres integrantes fueron detenidos, uno quedó aprehendido y el presunto líder, Eliseo Andrés Ibarguengoitia, permanece prófugo.
La investigación, coordinada por la UFI N° 13, a cargo del fiscal Mariano Moyano, se inició tras un robo perpetrado el 14 de mayo en una vivienda de calle República del Líbano al 1400. En ese hecho, varias personas armadas y encapuchadas irrumpieron en el domicilio, redujeron a un hombre de 83 años y a su esposa, y se llevaron 2.200.000 pesos, 200 dólares, celulares, joyas, herramientas, un revólver calibre .38 y las llaves de un automóvil Ford Fiesta. Días más tarde, la víctima denunció que el vehículo, que estaba estacionado frente a la casa, también había sido robado.
Dos días después, desconocidos robaron el Ford Fiesta de una de las víctimas, vehículo que más tarde sería utilizado para cometer otro asalto.
El segundo episodio se registró el 22 de mayo, cuando tres delincuentes ingresaron a otra vivienda tras forzar una puerta y una ventana. Aunque no exhibieron armas, redujeron a las víctimas y escaparon con 560.000 pesos y dos teléfonos celulares.
Mientras patrullaban la zona, efectivos policiales detectaron el Ford Fiesta robado con chapas patentes adulteradas. Al advertir la presencia del móvil policial, uno de los sospechosos hizo sonar la alarma del vehículo y escapó junto a un cómplice. Tras una persecución, los agentes detuvieron a Silvano Víctor Scott, quien llevaba un teléfono celular que resultó clave para avanzar con la investigación.
Entre los casos atribuidos al grupo se encuentra un asalto ocurrido el 10 de junio, que tuvo como víctimas a una pareja de jubilados de 86 y 87 años. Ambos fueron reducidos en su vivienda por tres hombres que se llevaron 300.000 pesos y un celular. Tras el episodio, se dieron a la fuga en un Volkswagen Gol Trend que fue luego interceptado y secuestrado junto con herramientas, una picana y un gotero antiséptico.
Siete días después, un hombre de 40 años y una mujer de 80 fueron reducidos por cuatro delincuentes encapuchados. En esa oportunidad, les robaron dinero en efectivo y otros elementos que aún están en verificación.
Durante los procedimientos, fueron arrestados Cristian Armando Boni (42), Alejandro Demetrio Rosales (30) e Ignacio Magallanes (27) –estos dos últimos se encuentran en la Unidad Penal 44 de Batán– y quedó aprehendido Teo Palena (20). Además, se secuestraron dos autos (un Fiat Cronos y un Volkswagen Gol Trend), 12 teléfonos celulares, nueve relojes, siete precintos, pasamontañas, guantes, mochilas, billeteras, joyas, valijas, herramientas, prendas de vestir, documentación, pendrives, tarjetas de cambio de divisas y patentes.
La investigación a cargo de la UFI N° 13 continúa para lograr la detención de “El Encargado”, señalado como cabecilla de la organización.
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