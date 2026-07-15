Mar del Plata: motochorros amenazaron a una familia que iba al colegio y le robaron la camioneta
El vehículo fue recuperado horas más tarde. Las autoridades buscan a los delincuentes.
Un hombre de 51 años fue víctima este martes por la mañana del robo de su camioneta en el barrio Parque Luro de Mar del Plata, cuando se disponía a trasladar a su hija menor al colegio junto a una acompañante.
El hecho ocurrió minutos antes de las 8 de la mañana del 14 de julio de 2026, en la entrada de una casa ubicada en Marcos Sastre al 300, cuando una motocicleta abordada por un hombre y una mujer se frenó al costado del vehículo.
Las víctimas —el hombre de 51 años, su hija menor y la mujer que oficiaba de conductora— se preparaban para subir al auto cuando fueron sorprendidas por los motochorros.
Según las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, uno de los agresores bajó de la moto y amenazó a los ocupantes, quienes abandonaron el interior del vehículo y se ubicaron en la vereda. Los delincuentes se apoderaron de la camioneta SUV y escaparon a toda velocidad en dirección a la avenida Constitución.
De acuerdo con la información publicada por La Capital de Mar del Plata, el vehículo sustraído era una camioneta BAIC X55 plus. Asimismo, indicaron que el mismo fue hallado horas después en la intersección de Necochea y Remedios de Escalada.
El video permite observar con claridad la secuencia del robo: la aparición de la moto en sentido contrario, el descenso rápido de uno de los delincuentes, la amenaza y la inmediata ocupación del vehículo por parte de los autores.
La denuncia fue radicada de inmediato y las autoridades cuentan con este registro audiovisual para avanzar en la identificación de los responsables.
La investigación del caso quedó a cargo de personal de la Comisaría Séptima, que trabaja con el video de seguridad y los elementos recolectados en el lugar del hecho. Hasta el momento no se informaron detenciones vinculadas al episodio.
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