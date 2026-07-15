Mar del Plata: motochorros amenazaron a una familia que iba al colegio y le robaron la camioneta

El video permite observar con claridad la secuencia del robo: la aparición de la moto en sentido contrario, el descenso rápido de uno de los delincuentes, la amenaza y la inmediata ocupación del vehículo por parte de los autores.

La denuncia fue radicada de inmediato y las autoridades cuentan con este registro audiovisual para avanzar en la identificación de los responsables.

La investigación del caso quedó a cargo de personal de la Comisaría Séptima, que trabaja con el video de seguridad y los elementos recolectados en el lugar del hecho. Hasta el momento no se informaron detenciones vinculadas al episodio.