Mar del Plata: un semáforo se desplomó durante los festejos y un joven resultó herido
Otro hincha cayó del monumento a San Martín durante los festejos por el pase a la final y fue hospitalizado.
Al menos tres personas resultaron heridas en distintos episodios que se desarrollaron en el centro de Mar del Plata durante los festejos por la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 el miércoles por la noche.
Uno de los episodios más graves ocurrió alrededor de las 20, cuando un semáforo ubicado en la esquina de avenida Luro e Hipólito Yrigoyen cedió y se desplomó sobre la multitud. Al momento del hecho, al menos dos personas se encontraban colgadas de la estructura antes de que la base cediera y provocara la caída.
Como consecuencia del hecho, un hombre resultó herido y tuvo que ser atendido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).
Así fue el momento de la caída
Fueron los propios hinchas quienes organizaron un cordón humano para despejar la zona y permitir el ingreso de los equipos de emergencia. Según se informó, el herido fue trasladado en ambulancia a un centro de salud para recibir atención médica.
Mar del Plata: un hombre cayó desde el monumento a San Martín
Horas antes, alrededor de las 18:30, otro hombre resultó herido tras caer desde el monumento a San Martín, situado en la intersección de la avenida Luro y Mitre, donde se encontraba celebrando.
A causa de la fuerte caída, tuvo que ser trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). De acuerdo con la información proporcionada por medios locales, ingresó al centro de salud consciente y en buen estado general.
Otro episodio se registró sobre la calle San Luis, entre avenida Luro y San Martín, donde un hombre recibió un botellazo en la cabeza y sufrió heridas cortantes. Fue atendido en el lugar por personal de la Cruz Roja.
En el marco de un importante operativo de seguridad durante los festejos por el triunfo argentinos, efectivos de la Patrulla Municipal, Defensa Civil, la Cruz Roja y la Policía Bonaerense trabajaron en distintas zonas de Mar del Plata.
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