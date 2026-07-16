Mar del Plata: un semáforo se desplomó durante los festejos y un joven resultó herido

Un hombre resultó herido tras caer desde el monumento a San Martín

A causa de la fuerte caída, tuvo que ser trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). De acuerdo con la información proporcionada por medios locales, ingresó al centro de salud consciente y en buen estado general.

Otro episodio se registró sobre la calle San Luis, entre avenida Luro y San Martín, donde un hombre recibió un botellazo en la cabeza y sufrió heridas cortantes. Fue atendido en el lugar por personal de la Cruz Roja.

Un semáforo se cayó durante los festejos en Mar del Plata

En el marco de un importante operativo de seguridad durante los festejos por el triunfo argentinos, efectivos de la Patrulla Municipal, Defensa Civil, la Cruz Roja y la Policía Bonaerense trabajaron en distintas zonas de Mar del Plata.