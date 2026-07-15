Paro de colectivos sorpresa por destrozos de unidades durante los festejos por el Mundial 2026

Los destrozos en Mar del Plata tras el Mundial 2026

La violencia opacó parte de la histórica celebración mundialista en la ciudad balnearia. Uno de los incidentes más graves que desencadenó esta medida de fuerza fue filmado sobre la avenida Independencia, donde un grupo de personas destrozó la luneta de una unidad y viajó con medio cuerpo al aire.