Paro de colectivos sorpresa por destrozos de unidades durante los festejos por el Mundial 2026
La UTA anunció un sorpresivo paro de colectivos en Mar del Plata. La medida de fuerza rige tras los desmanes por la Selección Argentina.
En medio de la alegría por el pase a la final, la Unión Tranviarios Automotor confirmó un inesperado paro de colectivos en Mar del Plata. La medida suspende el servicio debido a violentos destrozos registrados en varias unidades durante los eufóricos festejos por el triunfo de la Selección Argentina.
Hasta cuándo rige el paro de colectivos de la UTA
La seccional local de la UTA tomó la drástica decisión de interrumpir el transporte público de pasajeros para toda esta noche y la madrugada del jueves. Según informaron desde el gremio al portal Mi8, el motivo central es resguardar la integridad de los trabajadores tras constatarse graves roturas de vidrios en distintos vehículos que trasladaban hinchas hacia la zona céntrica.
Frente a esta situación, la circulación en todo el partido de General Pueyrredon quedó totalmente suspendida hasta las 6 de la mañana del jueves 16 de julio. A partir de ese horario estipulado, los choferes volverán a salir desde sus respectivas cabeceras para normalizar las frecuencias habituales.
Los destrozos en Mar del Plata tras el Mundial 2026
La violencia opacó parte de la histórica celebración mundialista en la ciudad balnearia. Uno de los incidentes más graves que desencadenó esta medida de fuerza fue filmado sobre la avenida Independencia, donde un grupo de personas destrozó la luneta de una unidad y viajó con medio cuerpo al aire.
Esta sorpresiva suspensión de los servicios afectará directamente a miles de marplatenses que permanecen en el centro festejando la victoria sobre Inglaterra. Asimismo, provocará severas complejidades para regresar a sus hogares a aquellos usuarios que salen de sus trabajos de turno noche o finalizan sus clases en horario nocturno.
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