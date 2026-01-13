Quién era Yair Amir Mano Núñez, el joven que murió en el meteotsunami de Santa Clara

La causa quedó bajo investigación judicial para terminar de reconstruir la mecánica del accidente, mientras la comunidad de Santa Clara y Mar del Plata permanece conmocionada por la fatalidad del evento.

explicacion tsunami

El episodio se registró cerca de las 17 de este lunes, principalmente en la costa del Partido de Mar Chiquita, donde se reportó la irrupción repentina de una "súper ola" de casi cinco metros de altura. Ante la situación, se activó un operativo de emergencia con la intervención del equipo de Guardavidas, Defensa Civil, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo y el operativo de seguridad que dispuso la evacuación de las playas.