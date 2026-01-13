Quién era Yair Amir Mano Núñez, el joven que murió en el meteotsunami de Santa Clara
El meteotsunami que sorprendió a miles de turistas en Santa Clara y Mar del Plata provocó la muerte de un hombre de 29 años y dejó decenas de heridos.
El hombre que murió como consecuencia del meteotsunami que golpeó el lunes las costas de Mar del Plata y Santa Clara fue identificado como Yair Amir Manno Núñez. Era marplatense, vivía en Francia y tenía 29 años.
Según reconstruyeron medios locales, el hombre se encontraba junto a su novia de nacionalidad francesa y dos amigos sobre la escollera cuando el fuerte oleaje provocó que cayera al agua.
El impacto del agua fue de tal magnitud que lo arrojó violentamente desde la estructura de piedra hacia el mar. El golpe contra las rocas resultó fatal; a pesar de la llegada de los servicios de emergencia y los intentos de asistencia, el joven perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el impacto.
Manno Núñez llevaba ocho años radicado en Europa, donde se desempeñaba profesionalmente como jinete de caballos. Había regresado a la Argentina apenas unos días antes del trágico episodio para reencontrarse con sus seres queridos en lo que debía ser un viaje de descanso y afecto junto a su pareja.
Las autoridades de Defensa Civil y expertos en climatología analizan el suceso, que describieron como un evento atípico de gran potencia. Estos meteotsunamis, a diferencia de los tsunamis sísmicos, son provocados por tormentas o frentes de aire muy fuertes que empujan el agua hacia la costa de manera veloz y destructiva.
La causa quedó bajo investigación judicial para terminar de reconstruir la mecánica del accidente, mientras la comunidad de Santa Clara y Mar del Plata permanece conmocionada por la fatalidad del evento.
El episodio se registró cerca de las 17 de este lunes, principalmente en la costa del Partido de Mar Chiquita, donde se reportó la irrupción repentina de una "súper ola" de casi cinco metros de altura. Ante la situación, se activó un operativo de emergencia con la intervención del equipo de Guardavidas, Defensa Civil, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo y el operativo de seguridad que dispuso la evacuación de las playas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario