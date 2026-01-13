Estremecedor hallazgo en Chaco: pescadores encontraron un cuerpo flotando en el río

cuerpo rio chaco

A pedido del fiscal Krummel, el cuerpo fue trasladado luego hacia el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) de Chaco donde se aguardan los resultados de la autopsia para determinar la identidad de la víctima. El caso fue caratulado como “muerte dudosa", según informaron medios locales.

Como parte de la investigación, desde la fiscalía adelantaron que por estas horas analizaban información vinculada a denuncias de personas desaparecidas con el fin de cruzar datos que permitan esclarecer lo sucedido.

Krummel confirmó a Diario Chaco que barajan algunas hipótesis preliminares sobre la posible identidad del hombre, aunque aclaró que esa información será comunicada oportunamente por la fiscal interviniente, Liliana Beatriz Irala, una vez que se cuente con los resultados del examen forense que confirmen la identidad del hombre.

