Estremecedor hallazgo en Chaco: pescadores encontraron un cuerpo flotando en el río
El cadáver pertenece a un adulto mayor y presentaba un avanzado estado de descomposición. Ocurrió en Puerto Vilelas.
Un macabro hallazgo estremece a los habitantes de la ciudad de Puerto Vilelas, en la provincia de Chaco, donde el lunes por la tarde un grupo de pescadores de la zona alertó a la policía sobre la presencia de un cuerpo flotando en el río Paraná.
Hasta el momento, se pudo establecer que los restos pertenecen a una persona de sexo masculino, de entre 60 y 70 años y de contextura robusta. Según trascendió, el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición.
El hallazgo ocurrió el lunes en horas del mediodía en el paraje Las 5 Bocas, ubicado a muy pocos kilómetros de la ciudad de Resistencia, donde un grupo de pescadores que se encontraban en el riacho divisó un cuerpo flotando. De inmediato, dieron aviso a los efectivos de la Comisaría de Puerto Vilelas, quienes acudieron al lugar para constatar el hecho y preservar la escena.
Debido a la gravedad del hecho, se dio intervención al ayudante fiscal de turno, Víctor Krummel, al Gabinete Científico del Poder Judicial y a la Prefectura Naval Argentina, quienes iniciaron las primeras diligencias para recuperar el cuerpo. En el sitio se desplegó un amplio operativo de fuerzas de seguridad y peritos que incluyó la presencia del médico policial y del móvil Tanatológico del Departamento de Bomberos Metropolitana.
Tal como se observa en las imágenes tomadas en el lugar, personal de Patrulla Fluvial colaboró para el traslado del cuerpo hacia el Paraje Tres Bocas e intersección con Río Paraná, debido a que varios caminos de tierra se encontraban interrumpidos.
A pedido del fiscal Krummel, el cuerpo fue trasladado luego hacia el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) de Chaco donde se aguardan los resultados de la autopsia para determinar la identidad de la víctima. El caso fue caratulado como “muerte dudosa", según informaron medios locales.
Como parte de la investigación, desde la fiscalía adelantaron que por estas horas analizaban información vinculada a denuncias de personas desaparecidas con el fin de cruzar datos que permitan esclarecer lo sucedido.
Krummel confirmó a Diario Chaco que barajan algunas hipótesis preliminares sobre la posible identidad del hombre, aunque aclaró que esa información será comunicada oportunamente por la fiscal interviniente, Liliana Beatriz Irala, una vez que se cuente con los resultados del examen forense que confirmen la identidad del hombre.
