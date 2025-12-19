Detectaron un nuevo subclado de gripe A en la Argentina: confirmaron tres nuevos casos
El organismo confirmó tres casos de influenza H3N2 subclado K y aclaró que los pacientes evolucionaron favorablemente, sin cuadros graves.
La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” informó la detección en Argentina de un nuevo subclado de influenza A (H3N2), identificado como K, a partir de estudios de secuenciación genómica realizados en el país. El hallazgo se dio en el marco de las tareas de vigilancia epidemiológica y, según se detalló oficialmente, los casos confirmados no presentaron complicaciones clínicas durante el curso de la enfermedad.
De acuerdo con la información, se trata de tres pacientes en los que se logró identificar este subclado específico del virus. Dos de los casos corresponden a adolescentes de la provincia de Santa Cruz, que fueron evaluados dentro del Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas. El tercero fue detectado en un niño que debió ser internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En todos los episodios, la evolución fue favorable y no se registraron cuadros de gravedad. La confirmación estuvo a cargo del Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-ANLIS), a partir de muestras recolectadas por la Red Nacional de Laboratorios y las Unidades Centinela distribuidas en el territorio argentino.
El análisis genómico permitió clasificar a los virus dentro del subclado K, que presenta determinadas modificaciones genéticas que podrían estar asociadas a una mayor capacidad de transmisión. Desde el organismo aclararon que, si bien estos cambios podrían favorecer un aumento en la cantidad de contagios y en la demanda de consultas médicas, hasta el momento no existen evidencias que indiquen una mayor severidad clínica en comparación con otros virus de influenza A (H3N2) que circularon en temporadas anteriores.
En ese sentido, remarcaron que la situación se encuentra bajo monitoreo permanente. ANLIS-Malbrán también señaló que las jurisdicciones provinciales son las responsables de llevar adelante las investigaciones epidemiológicas correspondientes, así como de garantizar la atención adecuada y oportuna de los casos que se detecten. En paralelo, la vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios refleja que la circulación viral en el país se mantiene dentro de los parámetros esperados para esta época del año.
Indicaron además que continuará trabajando de manera coordinada con la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación y con las 24 provincias, con el objetivo de detectar de forma temprana posibles modificaciones en los patrones de circulación, transmisibilidad o severidad de los virus respiratorios, así como cambios en las características de las poblaciones afectadas.
Por último, se reiteró la recomendación de que las personas que presenten síntomas respiratorios compatibles con infecciones virales realicen la consulta correspondiente en el sistema de salud de su jurisdicción, especialmente quienes forman parte de los grupos considerados de riesgo, como adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades preexistentes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario