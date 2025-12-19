Detectaron un nuevo subclado de gripe A en la Argentina: confirmaron tres nuevos casos

image

Indicaron además que continuará trabajando de manera coordinada con la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación y con las 24 provincias, con el objetivo de detectar de forma temprana posibles modificaciones en los patrones de circulación, transmisibilidad o severidad de los virus respiratorios, así como cambios en las características de las poblaciones afectadas.

Por último, se reiteró la recomendación de que las personas que presenten síntomas respiratorios compatibles con infecciones virales realicen la consulta correspondiente en el sistema de salud de su jurisdicción, especialmente quienes forman parte de los grupos considerados de riesgo, como adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades preexistentes.