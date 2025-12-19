Alerta en Bariloche por un incendio forestal que empezó en la ladera del cerro Runge
La ciudad de Bariloche está en vilo mientras las autoridades solicitan refuerzos para controlar un incendio forestal que afectó también a la zona urbana.
La ciudad de San Carlos de Bariloche está en vilo este viernes mientras las autoridades intentan controlar un incendio forestal que empezó en la ladera del cerro Runge, a la altura del kilómetro 1 de la Avenida Bustillo, y llegó cerca de las casas.
Por el momento están afectadas tanto la zona urbana como silvestre, en lo que se conoce como un incendio interfase. De hecho, el incendio comenzó en un bosque de pinos que se extiende por detrás del Sanatorio San Carlos, informó el sitio Río Negro.
Personal del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) y Bomberos Voluntarios del Cuartel Centro de Bariloche intervienen en el operativo mientras las autoridades locales requirieron dos medios aéreos para reforzar el equipo dado que las llamas se extienden a gran velocidad por la ladera del cerro y ya pasó las calles Salta y Tucumán.
Nelson Leal, subjefe del SPLIF Bariloche, explicó a medios de Río Negro que "el fuego comenzó en la ladera del cerro Runge, justo detrás del sanatorio", y que "avanza rápido por la pendiente y la densa vegetación en ese sector".
Leal aclaró que "ya están los equipos trabajando en la zona", y luego se supo que no será necesario evacuar el Sanatorio San Carlos, como se había sugerido en un primer momento. Sí trascendió que el humo es importante en el área, que está a 20 metros del centro médico.
Por el momento tampoco será necesario que los medios aéreos se sumen a los cinco móviles que ya están en el terreno -incluidos de Bomberos Melipal y Campanario- porque para las 15 de este viernes la parte del incendio que más cerca estaba de la Avenida Bustillo estaba bajo control.
"En este momento, se trabaja sobre los puntos calientes. Hay gente preocupada en la parte de arriba del cerro", señalaron fuentes locales en referencia a la población en el Barrio Belgrano.
Apenas unos días atrás desde el SPLIF en Río Negro emitieron un comunicado en el que se detallaba que el verano 2026 podría ser de muy alto riesgo en materia de incendios forestales, sobre todo en la zona de San Carlos de Bariloche.
El Gobierno de Río Negro, hoy encabezado por Alberto Weretilneck, se comprometió a mantener informada a la población en este tema al declarar el estado de Emergencia Ígnea en toda la provincia, por lo que está prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales que no estén habilitadas.
