Alerta en Bariloche por un incendio forestal que empezó en la ladera del cerro Runge

Por el momento tampoco será necesario que los medios aéreos se sumen a los cinco móviles que ya están en el terreno -incluidos de Bomberos Melipal y Campanario- porque para las 15 de este viernes la parte del incendio que más cerca estaba de la Avenida Bustillo estaba bajo control.

"En este momento, se trabaja sobre los puntos calientes. Hay gente preocupada en la parte de arriba del cerro", señalaron fuentes locales en referencia a la población en el Barrio Belgrano.

Apenas unos días atrás desde el SPLIF en Río Negro emitieron un comunicado en el que se detallaba que el verano 2026 podría ser de muy alto riesgo en materia de incendios forestales, sobre todo en la zona de San Carlos de Bariloche.

El Gobierno de Río Negro, hoy encabezado por Alberto Weretilneck, se comprometió a mantener informada a la población en este tema al declarar el estado de Emergencia Ígnea en toda la provincia, por lo que está prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales que no estén habilitadas.