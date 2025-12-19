Video: un motociclista y el conductor de un auto se pelearon en la Autopista Buenos Aires-La Plata
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la suspensión de las licencias de conducir de ambos, mientras el video se volvió viral por lo insólito.
Dos personas se trenzaron en una disputa esta semana sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata, donde un testigo registró en un video la pelea insólita que se desarrolló en la banquina, y que podría haber escalado hasta dar paso a un accidente.
Los ánimos están caldeados, un poco por la temperatura y otro poco, porque es diciembre y se vienen las fiestas. Quizás por eso en estos últimos días se registraron varios episodios de violencia al volante, de exasperación en el tránsito y de peleas entre automovilistas y motociclistas, ya sea en el Abasto o en la Autopista Buenos Aires-La Plata.
En el episodio que se volvió viral este viernes se puede notar el momento en que un automovilista y un motociclista intercambiando insultos y agresiones mientras circulaban por la autopista, realizando maniobras prohibidas, circulando por la banquina y haciendo detenciones imprudentes, causando un riesgo al resto de conductores presentes.
Lo peor de todo es que el motociclista no paró de increpar al conductor del auto -y de patear el vehículo- ni siquiera cuando un colega apareció para hablarle. Ese tercer actor de la historia fue el responsable de lograr el video del episodio.
Gracias al video la a Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pudo identificar a los protagonistas de la pelea y ya se inició el trámite administrativo para lograr la suspensión de las licencias de conducir de ambos por considerar que ambos demostraron una conducta incompatible con la conducción responsable de vehículos.
Todavía no está claro ni por qué comenzó la disputa -ni tampoco si los involucrados se conocían o se cruzaron en el tránsito-, pero sí está confirmado que habrá consecuencias por su accionar temerario. En el Abasto quedó registrada una situación similar el lunes de esta semana, que no pasó a mayores pero fue lo suficientemente ruidosa como para que los vecinos llamaran a la Policía.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario