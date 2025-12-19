Mató a su hermano de 26 puñaladas durante una pelea por la herencia: "Estaba harto"

Desde el Centro de Monitoreo de Banda del Río Salí señalaron que, tras un llamado al 911, una ambulancia del servicio de emergencias 107 acudió al lugar y confirmó el fallecimiento del Juan Alberto, quien presentaba múltiples heridas de arma blanca.

Cuando los efectivos policiales llegaron a la casa, Julio César Rodríguez reconoció el homicidio, entregó el cuchillo que había usado y habría confesado: “Estaba harto de mi hermano”.

Rosario Luna, vecina del agresor, contó que vio a los dos hombres manteniendo una discusión verbal en la vereda y que luego entraron a la casa. Fue el hijo del fallecido quien minutos más tarde salió para pedir ayuda.

“Lo único que observamos es que Julio estaba sentado en la vereda de la casa cuando llegó su hermano, que aparentemente se encontraba alcoholizado. Comenzaron a discutir, ingresaron a la vivienda y, minutos después, el hijo del fallecido empezó a gritar pidiendo auxilio. Luego supimos que lo había asesinado”, relató la mujer en diálogo con el medio local.

La causa quedó a cargo del fiscal Pedro Gallo, de la Unidad Fiscal de Homicidios I. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que este viernes se realizará la audiencia de formulación de cargos contra el acusado, donde se conocerán más detalles sobre su situación procesal y las medidas que dispondrá la Justicia.