Detienen a cinco hombres que abusaron de un camionero en Santa Fe

Los primeros cuatro detenidos por orden de la jueza Natalia Palud fueron identificados como Diego M., Diego B., Jorge S. y Enrique S., mientras que el quinto, identificado como Mariano B., fue detenido recién el 1 de febrero.

El fiscal Valentín Herenú formalizó la imputación a los cinco acusados por abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado debido a la cantidad de participantes y el uso de un arma. Pero tras las primeras audiencias, la investigación fue delegada al fiscal Norberto Ríos.