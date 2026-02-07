Detienen a cinco hombres que abusaron de un camionero en Santa Fe
Los cinco acusados y la víctima eran compañeros de trabajo. Habían arribado a la localidad de Villa Ana para trabajar en la cosecha. Incluso grabaron con sus celulares cómo abusaron de la víctima, imágenes que ya están en poder de la Justicia.
Cinco hombres que habían abusado sexualmente de un camionero que era compañero de trabajo fueron detenidos en Santa Fe tras una investigación en la que también se comprobó que los sujetos habían grabado el hecho con sus teléfonos celulares, que ya se encuentran en manos de la Justicia.
Tras la investigación y de ser identificados, los acusados fueron capturados en la localidad de Villa Ana, en el departamento santafesino de General Obligado, donde se encontraban para trabajar en una cosecha, al igual que la víctima.
El hecho ocurrió el 24 de enero pasado, cuando el camionero fue interceptado por el grupo mientras manejaba un camión. Amenazado con un cochillo, lo obligaron a descender del vehículo y abusaron de él mientras lo amenazaban con cortarle los genitales.
Según figura en el expediente judicial, el ataque fue denunciado varios días después de ocurrido el delito, específicamente el 27 de enero, y tuvo lugar en un camino rural, a unos 200 metros de la Ruta Provincial 32, dentro de la jurisdicción de Villa Ana, en una zona eminentemente agrícola.
Una vez detenidos los denunciados, la Fiscalía Nº4 del Ministerio Público Fiscal de Santa Fe, que tiene a su cargo la investigación, logró recuperar los registros audiovisuales del delito generados mientras la víctima era violentada, según informan medios locales, constándose que la víctima sufrió importantes heridas anales.
Los primeros cuatro detenidos por orden de la jueza Natalia Palud fueron identificados como Diego M., Diego B., Jorge S. y Enrique S., mientras que el quinto, identificado como Mariano B., fue detenido recién el 1 de febrero.
El fiscal Valentín Herenú formalizó la imputación a los cinco acusados por abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado debido a la cantidad de participantes y el uso de un arma. Pero tras las primeras audiencias, la investigación fue delegada al fiscal Norberto Ríos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario