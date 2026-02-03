Allanaron depósito de encomiendas del centro santafesino y encontraron 13 kilos de cocaína en dos secarropas

Ante esta situación, los federales detuvieron la marcha y retiraron de la calle los elementos a fin de agilizar la vía asfáltica y el tránsito.

Una vez que efectuaron la inspección de los objetos descartados con el can detector de drogas “Zeus “advirtieron de que se trataba de dos secarropas y que cada uno contenía en su interior seis panes compactados de diferentes colores pegados con cinta de embalar, envueltos en papel film tipo aluminio, haciendo un total de 12 paquetes con un peso de más de 13 kilogramos de cocaína.

Por tal motivo, realizaron la consulta a la Fiscalía Federal Descentralizada de Santa Fe a cargo Dr. Gustavo Onel, dispuso la incautación de la droga.

Cabe destacar, que luego del descarte de material estupefaciente por parte del rodado, la Policía de la provincia de Santa Fe continuo la persecución logrando detención de los tripulantes, un hombre y una mujer mayores de edad y el secuestro del vehículo.

Los elementos secuestrados, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación Fiscal a cargo del Dr. Alejandro Benítez por infracción a la ley de drogas.