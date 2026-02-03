Allanaron depósito de encomiendas del centro santafesino y encontraron 13 kilos de cocaína en dos secarropas
El amplio operativo permitió desarticular una red narco con base en Esperanza y ramificaciones en distintos puntos de la provincia.
En un importante operativo policial montado el lunes por la mañana en uno de los galpones de la empresa de paquetería y encomiendas Vía Cargo de la ciudad de Santa Fe, incautaron un total de 13 kilogramos de clorhidrato de cocaína escondidas en dos secarropas.
El procedimiento fue implementado por el Ministerio de Seguridad Nacional y el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA). Ocurrió cuando los efectivos de la División Unidad Operativa Federal Santa Fe, realzaban un habitual recorrido jurisdiccional por la avenida de la Constitución (ex Mar Argentino) a la atura del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, a bordo de un móvil de la dependencia, con el objetivo de la prevención de todo tipo de ilícitos.
En ese contexto observaron que un motovehículo de la Policía de la provincia de Santa Fe perseguía a toda velocidad a un automóvil particular y del mismo arrojaban a la vía pública dos bultos, los cuales obstaculizaban el paso vehicular.
Ante esta situación, los federales detuvieron la marcha y retiraron de la calle los elementos a fin de agilizar la vía asfáltica y el tránsito.
Una vez que efectuaron la inspección de los objetos descartados con el can detector de drogas “Zeus “advirtieron de que se trataba de dos secarropas y que cada uno contenía en su interior seis panes compactados de diferentes colores pegados con cinta de embalar, envueltos en papel film tipo aluminio, haciendo un total de 12 paquetes con un peso de más de 13 kilogramos de cocaína.
Por tal motivo, realizaron la consulta a la Fiscalía Federal Descentralizada de Santa Fe a cargo Dr. Gustavo Onel, dispuso la incautación de la droga.
Cabe destacar, que luego del descarte de material estupefaciente por parte del rodado, la Policía de la provincia de Santa Fe continuo la persecución logrando detención de los tripulantes, un hombre y una mujer mayores de edad y el secuestro del vehículo.
Los elementos secuestrados, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación Fiscal a cargo del Dr. Alejandro Benítez por infracción a la ley de drogas.
