Confirmaron un nuevo bono de $33.000 por hijo para comprar útiles: a quiénes les corresponde
El Gobierno de Santa Fe lanzó "Complemento Útiles". El beneficio alcanza a docentes, policías y empleados públicos. El bono no requiere trámite previo.
De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, el Gobierno de la provincia de Santa Fe oficializó una medida para aliviar el bolsillo de las familias estatales. Se trata del programa "Complemento Útiles", mediante el cual se pagará un bono de $33.000 destinado a la compra de la canasta escolar.
Esta suma extra se abonará por cada hijo en edad escolar (nivel inicial, primario y secundario) y alcanzará a docentes, policías, trabajadores del Servicio Penitenciario, personal de la administración central y pasivos. La inversión en educación por parte del Estado provincial asciende a los $2.000 millones.
Cuándo se cobra el bono escolar
Según informaron las autoridades, el pago se acreditará entre el 15 y el 20 de febrero a través de planilla complementaria. El monto establecido busca cubrir el valor vigente de los útiles dentro del programa de precios "Acuerdo Santa Fe".
"Es una herramienta más para acompañar a los trabajadores estatales con un importe para comprar un kit escolar", destacó la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, quien precisó que el beneficio impactará en unas 31.000 personas y beneficiará a 60.000 chicos.
Cómo acceder al beneficio
Una de las ventajas del anuncio es la simplificación burocrática. El Director de Recursos Humanos, Diego Broda, aclaró que no es necesario realizar ningún trámite adicional.
Lo percibirán automáticamente aquellos trabajadores activos y pasivos que ya están en condiciones de recibir la ayuda escolar habitual con el sueldo de febrero. En caso de no haber presentado la documentación a tiempo, se podrá regularizar la situación en los meses subsiguientes para cobrar el complemento de forma retroactiva.
