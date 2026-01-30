Habló la tía de uno de los acusados por el crimen de Jeremías: "Mi sobrino es un monstruo"

De hecho, la Justicia de Santa Fe abrió una causa paralela para descubrir quién filtró el video del crimen y otra sobre las amenazas que profirió por redes sociales un medio hermano del chico de 14 años, que ya se entregó a las autoridades.

En cambio, la tía materna del adolescente de 14 años despegó a su hermana del rol de encubridora porque el chico "fue el primero que habló" del crimen, que ocurrió el 18 de diciembre y salió a la luz cuatro días más tarde, cuando la Policía por fin encontró el cuerpo de Jeremías.

crimen jeremias video

El chico "se lo contó a la mamá, y la mamá lo primero que hizo fue entregarlo y entregar todas las evidencias", aseguró la testigo este viernes.

"Yo no me puedo hacer responsable de la educación de mi sobrino. Los responsables son los padres", claró la mujer, que sin embargo resaltó que su familia decidió "enfrentar esta mochila y hablar", aunque no lo hicieron antes, cuando el caso no había llegado a la mismísima oficina de la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Lo estamos haciendo ahora porque antes no podíamos por miedo", aseguró la mujer, que está dispuesta a acercarse a la familia de Jeremías aunque "si ellos no quieren, es superentendible".

"Queremos una condena, que pague por lo que hizo”, sostuvo la tía del chico de 14 años, que "por la actitud que tiene es un peligro para nosotros y para el resto".

A sabiendas de que la ley actual protege al adolescente por ser menor de 16 años, la mujer reconoció que hasta los niños de ocho años logran decidir en cuestiones menos obvias que matar o no a una persona. "¿Cómo no va a tener discernimiento para hacer el bien o el mal?", señaló.