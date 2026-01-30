Habló la tía de uno de los acusados por el crimen de Jeremías: "Mi sobrino es un monstruo"
La mujer aseguró que nadie en su familia respalda al adolescente de 14 años que está acusado de apuñalar a Jeremías, y pidió "que pague por lo que hizo".
La tía materna del adolescente de 14 años acusado de matar a puñaladas a Jeremías Monzón aseguró esta semana que nadie de su familia respalda al joven, y que esperan "que pague por lo que hizo" aquel 18 de diciembre frente a la cancha de Colón de Santa Fe.
"Hoy apuntamos al monstruo que es hoy. No hay razón para quitarle la vida a otra persona. No nos importa lo que haya sido antes, no nos importa. Que quede claro", expresó la mujer en una entrevista con el canal América TV en la que prefirió no revelar su identidad.
"No avalamos nada y no justificamos absolutamente nada", sentenció la mujer, que es hermana de la madre del chico de 14 años que está detenido desde mediados de enero en conexión con el crimen de Jeremías Monzón, que fue apuñalado 15 veces y cuyo suplicio quedó registrado en un video que fue difundido en redes sociales.
Además del chico de 14 años hay otro adolescente, de 15, que está detenido junto a él acusado por el crimen aunque sean inimputables por la edad que tienen.
Las otras dos imputadas en la causa son una chica de 16 años llamada Milagros, que era la novia de Jeremías y fue quien lo condujo al depósito frente a la cancha de Colón de Santa Fe donde fue asesinado, y la madre de la adolescente, que la apañó en todo momento.
De hecho, la Justicia de Santa Fe abrió una causa paralela para descubrir quién filtró el video del crimen y otra sobre las amenazas que profirió por redes sociales un medio hermano del chico de 14 años, que ya se entregó a las autoridades.
En cambio, la tía materna del adolescente de 14 años despegó a su hermana del rol de encubridora porque el chico "fue el primero que habló" del crimen, que ocurrió el 18 de diciembre y salió a la luz cuatro días más tarde, cuando la Policía por fin encontró el cuerpo de Jeremías.
El chico "se lo contó a la mamá, y la mamá lo primero que hizo fue entregarlo y entregar todas las evidencias", aseguró la testigo este viernes.
"Yo no me puedo hacer responsable de la educación de mi sobrino. Los responsables son los padres", claró la mujer, que sin embargo resaltó que su familia decidió "enfrentar esta mochila y hablar", aunque no lo hicieron antes, cuando el caso no había llegado a la mismísima oficina de la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
"Lo estamos haciendo ahora porque antes no podíamos por miedo", aseguró la mujer, que está dispuesta a acercarse a la familia de Jeremías aunque "si ellos no quieren, es superentendible".
"Queremos una condena, que pague por lo que hizo”, sostuvo la tía del chico de 14 años, que "por la actitud que tiene es un peligro para nosotros y para el resto".
A sabiendas de que la ley actual protege al adolescente por ser menor de 16 años, la mujer reconoció que hasta los niños de ocho años logran decidir en cuestiones menos obvias que matar o no a una persona. "¿Cómo no va a tener discernimiento para hacer el bien o el mal?", señaló.
