Crece la tensión en Santa Fe por un posible paro de policías

Las manifestaciones se extendieron durante el jueves y se ampliaron a otras ciudades como Tostado, Vera, San Javier y Reconquista.

Según indicaron desde la Asociación Profesional Policial (Apropol), entre los puntos de mejoras económicas figuraban “una recomposición salarial real, con un haber inicial no inferior a la canasta básica total y liquidaciones claras y auditables" y la implementación de una Tarjeta Alimentaria Policial para todo el personal, sin distinción de destino ni jerarquía.

Pero el reclamo no se basaba solo en sueldos, sino también en una mejora multidisciplinaria con un abordaje integral teniendo en cuenta la salud mental y física de los efectivos.

Puntualmente, exigían un reordenamiento del régimen de guardias, con descanso efectivo, previsibilidad y límites razonables a la carga horaria. Por otro lado, solicitaban un programa específico de salud mental, con acceso real, confidencial y sin represalias administrativas; mejoras en el transporte de larga distancia y en las condiciones básicas de infraestructura en dependencias policiales.

El Gobierno de Santa Fe anunció mejores condiciones laborales para la Policía

Tras el reclamo, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, anunció nuevos suplementos, suba de la tarjeta alimentaria y aumentos en OSPE y adicionales para la Policía. El paquete de medidas, según explicó, busca “fortalecer, acelerar y priorizar” políticas vinculadas al bienestar del personal de las fuerzas de seguridad de la provincia.

Uno de los principales cambios es la incorporación de tres nuevos suplementos que se suman a los haberes actuales. Se estableció un plus de hasta 500.000 pesos para funciones operativas de calle bajo régimen 12×36 en ciudades consideradas prioritarias por su complejidad delictiva, como Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Granadero Baigorria, Santa Fe y Santo Tomé.

En tanto, quienes realicen tareas similares en zonas de segundo nivel percibirán un suplemento de 250.000 pesos, siendo ambos beneficios excluyentes. A esto se suma un adicional de 250.000 pesos para choferes habilitados de móviles policiales en toda la provincia, compatible con los otros suplementos.

También se anunció un fuerte aumento en la tarjeta alimentaria policial, que pasará de $86.847 a $175.682, lo que representa una suba del 102,28%. Según indicaron, el trámite administrativo ya está avanzado y su implementación sería inminente.

En materia de horas y servicios extraordinarios, el valor base de la hora OSPE aumentará de $5.500 a $8.000, con una mejora del 31%, mientras que los adicionales por riesgo registrarán subas del 47% en todas sus categorías. Desde el Gobierno señalaron que, tomando como referencia diciembre de 2023, el incremento acumulado de este concepto alcanza el 600%.

Cococcioni también dedicó un tramo a la salud mental del personal. Informó que actualmente hay 560 policías en seguimiento psicológico y que 480 abandonaron tratamiento.

En ese marco, se evaluarán cambios en los protocolos y se reforzará el área de bienestar, con la premisa de separar la evaluación de aptitud laboral del acompañamiento terapéutico.

Finalmente, el ministro se refirió a medidas complementarias como programas de apoyo al alquiler por desarraigo, políticas de hotelería para quienes prestan servicio lejos de su lugar de origen y la ampliación del transporte gratuito, que ya cuenta con 12 colectivos y una inversión mensual de 1.000 millones de pesos. Como referencia salarial, se indicó que los ingresos iniciales en tareas operativas oscilan entre 1,65 y 2,7 millones de pesos, según función y responsabilidades.

