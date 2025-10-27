Detienen en el Barrio Zavaleta a dos hermanas acusadas de viudas negras
La Policía de la Ciudad desarticuló una red que operaba en Barracas bajo la peligrosa modalidad delictiva. La investigación comenzó por la denuncia de una víctima drogada para robarle.
La Policía de la Ciudad llevó a cabo un operativo que culminó con la detención de dos hermanas de 18 y 21 años, señaladas como responsables de operar bajo la modalidad de “viudas negras”. Los procedimientos se realizaron de forma simultánea en el Barrio Zavaleta, en el marco de una causa por robo agravado.
Los allanamientos se concentraron en dos viviendas ubicadas sobre la calle 8 de Julio al 3800, en el mencionado barrio de emergencia del barrio de Barracas. Durante la irrupción, efectivos policiales lograron detener a una de las implicadas dentro de uno de los departamentos, mientras que la otra hermana fue interceptada en las inmediaciones.
En el lugar, las autoridades secuestraron cuatro teléfonos celulares que se consideran piezas clave para el desarrollo de la investigación.
La causa que permitió la desarticulación de esta banda se inició con la denuncia de una víctima. El hombre relató a las autoridades haber compartido bebidas con una mujer, para luego despertar y encontrar que le faltaban todas sus pertenencias personales. Este modus operandi es característico de las "viudas negras", quienes suministran sedantes o drogas a sus víctimas para cometer el robo.
A partir del relato, el personal de investigación realizó intensas tareas de campo y análisis de redes sociales, lo que permitió identificar a las presuntas responsables y determinar sus domicilios en el Barrio Zavaleta.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, a cargo de la Dra. De Crisetti Guichandut, ordenó la detención de ambas mujeres por el delito de “robo agravado bajo la modalidad viuda negra”.
