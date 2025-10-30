Detienen a un hombre en Tigre por agredir a su pareja en plena calle gracias a cámaras de seguridad

Un nuevo caso de violencia de género se registró en General Pacheco, Tigre, donde un hombre fue detenido tras agredir físicamente a su pareja en la vía pública. El hecho, ocurrido en la madrugada en la intersección de la ruta 197 y Boulogne Sur Mer, quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), que alertaron de inmediato a los móviles policiales cercanos.