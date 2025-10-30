Detienen a un hombre en Tigre por agredir a su pareja en plena calle gracias a cámaras de seguridad
El Centro de Operaciones Tigre permitió la intervención inmediata de la policía, evitando que la víctima sufriera daños mayores.
Un nuevo caso de violencia de género se registró en General Pacheco, Tigre, donde un hombre fue detenido tras agredir físicamente a su pareja en la vía pública. El hecho, ocurrido en la madrugada en la intersección de la ruta 197 y Boulogne Sur Mer, quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), que alertaron de inmediato a los móviles policiales cercanos.
El video captó cómo el agresor sujetaba violentamente del brazo a la mujer, la obligaba a caminar y la golpeaba con el puño mientras la víctima intentaba protegerse. Gracias a la intervención de la policía, el ataque fue detenido en el mismo lugar, evitando lesiones graves.
Ambos fueron trasladados a la comisaría local, donde se realizaron las actuaciones judiciales correspondientes y se activó el protocolo de asistencia a víctimas de violencia de género. La rápida respuesta de los operadores del COT permitió contener la situación en tiempo real, demostrando la eficacia de la vigilancia tecnológica en casos de emergencia.
La mujer recibió atención médica y acompañamiento especializado del municipio, mientras que el agresor quedó a disposición de la Justicia, iniciándose la investigación para determinar responsabilidades adicionales y prevenir futuros episodios.
Este caso resalta la importancia de la intervención inmediata y coordinada entre tecnología y fuerzas de seguridad en la protección de personas vulnerables frente a situaciones de violencia en espacios públicos.
