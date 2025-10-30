Crece la preocupación por estafas cometidas por cuidadores a adultos mayores en la Ciudad

En los últimos meses, la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes (FISEC) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires detectó un incremento alarmante de casos en los que personas mayores fueron víctimas de estafas perpetradas por quienes se desempeñaban como sus cuidadores o acompañantes. Según el análisis realizado por el equipo encabezado por el fiscal Miguel Kessler, se identificó un patrón recurrente en el uso indebido de tarjetas de crédito y débito pertenecientes a este sector vulnerable de la población.