Repudio y causa judicial contra un psicólogo influencer por dichos sobre pacientes mujeres
El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos inició una investigación de oficio tras los comentarios del Doctor Chinaski, nombre artístico de Javier Pérez.
El psicólogo e influencer Javier Pérez, conocido públicamente como Doctor Chinaski, quedó bajo la lupa de la Justicia y del escrutinio social luego de lanzar una serie de declaraciones en un programa de streaming que provocaron indignación generalizada y derivaron en una investigación penal de oficio por parte del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos.
Durante su participación, Pérez sostuvo: “Sigmund Freud dice que el analista podría descender del nivel analítico y meterse en la cama con la persona. (...) A mí no me ha pasado. Los psicoanalistas estamos permanentemente lidiando con eso”.
El momento más polémico llegó después, cuando afirmó: “Es más fácil ponerla (sic) que pedir una pizza. Siempre que viene una chica que se autopercibe linda al consultorio, más temprano que tarde te propone pasar a otra cosa, en lugar del análisis”.
Acto seguido, remató: “Te quieren gar...”, explicitando su eufemismo ante los presentes en La barbería de Choy.
Consultado sobre si alguna vez le había sucedido, respondió sin rodeos: “Por supuesto”, aunque aclaró que no había dado ningún paso porque está “enamorado del psicoanálisis”. Más adelante intentó justificar su postura: “No es que el analista no puede con los pacientes por un impedimento moral. Es un impedimento lógico. Si los pacientes no pueden asociar libremente con vos, no los podés analizar”.
La investigación abierta en Entre Ríos busca determinar si existieron conductas de carácter sexual o abuso de poder vinculadas a su actividad docente en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). En paralelo, la universidad inició un sumario interno a raíz de comentarios de alumnas que refirieron episodios similares.
Además, en los comentarios del propio perfil de Instagram del psicólogo, numerosos usuarios dejaron testimonios de experiencias desagradables y cuestionamientos hacia su comportamiento, lo que profundizó el escándalo y el repudio público.
