Detienen a una banda de colombianos que robaba autos en el centro de Buenos Aires

Con esa información, los efectivos irradiaron la alerta y se montó un operativo cerrojo. A las 4.30, en la zona de Uruguay al 200, los policías localizaron a los sospechosos, les dieron la voz de alto y los detuvieron.

Los detenidos tenían entre sus prendas elementos utilizados para violentar vehículos. Son tres hombres de nacionalidad colombiana, de 30, 26 y 38 años, y según los registros, todos tienen antecedentes por delitos contra la propiedad.

Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes colombianos con antecedentes

"Extranjero que delinque en la Ciudad. Extranjero que expulsamos del país. A estos tres colombianos los detuvimos por robar autos. Solicitamos la inmediata expulsión del país. Ley y orden" , sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri en redes sociales.

Interviene la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39, a cargo del Dr. Bignone, que dispuso la detención de los tres imputados.

Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes colombianos con antecedentes

Más de 60 allanamientos para desbaratar una banda de motochorros que operaba en autopista Riccheri

La Policía de la Ciudad ejecutó esta madrugada una serie de 65 allanamientos simultáneos en diferentes puntos del conurbano, centrados en Lanús y Lomas de Zamora, en los que se detuvo a 26 personas, dos de ellas menores de edad, acusadas de integrar una organización dedicada al robo de motos en la autopista Riccheri.

Según informó fuentes del caso a Infobae, el operativo involucró la participación de 800 efectivos, distribuidos entre áreas de investigaciones, grupos de irrupción y contención, así como personal de policía motorizada. De acuerdo con los voceros, los procedimientos comenzaron en horas de la madrugada y se extendieron por distintos domicilios identificados como puntos clave en la investigación.

El despliegue se concretó tras una investigación que ubicó a la banda como responsable de una serie de robos en la traza una de las vías rápidas de mayor circulación en el área metropolitana que recorre los municipios bonaerenses de La Matanza, Esteban Echeverría y Ezeiza.

Las fuentes policiales señalaron que durante los allanamientos se logró incautar autopartes, cascos y elementos considerados de interés para la causa, sumando material probatorio relevante para avanzar en el proceso judicial.

En total, se secuestraron, 20 motos, 4 autos, dos armas de fuego, municiones de distintos calibres, 63 celulares que serán peritados, cascos y “yugas”.

A esta organización criminal se la vincula conunos 140 robos de motos a mano armada en la Capital Federal y provincia de Buenos Aires. En muchas ocasiones de robo, efectuaron disparos de armas de fuego, hiriendo en algunos casos de gravedad a sus víctimas, para lograr su objetivo.