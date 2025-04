Detuvieron al excuñado de Diego Maradona por una violenta entradera en Paso del Rey

Según consignó Infobae este viernes Oliva era buscado por una entradera ocurrida el 24 de febrero pasado cuando, junto a otros dos cómplices entró en la casa de un jubilado a quien le robaron el auto (un Volkswagen Polo), un televisor LED, dinero en efectivo, un instrumento musical y un teléfono celular.

Gastón Oliva.jpg

Tras la denuncia, las autoridades realizaron un sucinto análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona a partir de las cuales pudieron determinar que del robo también formaron parte activa otros dos vehículos: un Renault Clio gris y un Chevrolet Onix blanco.

En los videos puede verse cómo los ocupantes de estos vehículos ingresaron al domicilio de la víctima y luego abandonaron el lugar llevándose también el vehículo robado. Con las pruebas recolectadas, la jueza de Garantías Adriana Alicia Julián, a cargo de la causa, emitió cinco órdenes de allanamiento y tres órdenes de detención que terminaron con las aprehensiones de dos sospechosos identificados como Sebastián Daniel Chejolan y Julio Hernán Laprida.

Maradona Oliva.jpg

Sin embargo, el tercer sospechoso, el ex cuñado de Maradona, no estaba en su casa al momento del operativo. De acuerdo a las primeras averiguaciones, Oliva residía en una finca ubicada en la localidad de Del Viso. Oliva no estaba porque estaba detenido en la Comisaría 5ª de Beccar en la que había proporcionado datos falsos para ocultar su verdadera identidad.

El hermano de Rocío Oliva estaba aprehendido bajo el nombre de Braian Mansilla en el marco de otra causa judicial relacionada con encubrimiento agravado con ánimo de lucro y falsificación de documentación.

Sin embargo terminó admitiendo su verdadera identidad. En simultáneo la policía encontró en su casa de Del Viso el Renault Clio que había participado de la entradera y dispuso su incautación.

Gastón Sebastián Oliva.jpg

Frondoso prontuario

Esta no es la primera vez que Oliva es detenido. Por lo contrario ya cuenta con antecedentes penales. En agosto de 2024 fue aprehendido por un hurto agravado de vehículo. Esa causa quedó a cargo de la UFIyJ N.º 9 de Luján y el Juzgado de Garantías N.º 3, del departamento de Mercedes.

En marzo de 2018 lo detuvieron por un robo agravado por ser poblado y en banda. Había participado de una violenta entradera junto a otros tres cómplices a una pareja de jubilados de La Matanza. En esa oportunidad Oliva y sus cómplices golpearon y mantuvieron cautivos a los dos jubilados hasta que entregaron todo el dinero que tenían.

Un año y un mes después de ese hecho, el hermano de Rocío Oliva fue condenado a 4 años y 7 meses de prisión.

El 25 de noviembre de 2004, Gastón Oliva también fue detenido por otra entradera.