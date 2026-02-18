San Martín: un policía mató a un motochorro que simuló ser un repartidor para asaltarlo
El hecho ocurrió en Billinghurst y quedó registrado por cámaras de seguridad. El efectivo fue detenido de manera preventiva mientras la Justicia analiza si actuó en legítima defensa.
Un violento episodio sacudió la noche del lunes en la localidad de Billinghurst, partido de San Martín, donde un policía bonaerense mató a uno de los dos delincuentes que, según su versión, intentaron asaltarlo cuando regresaba a su casa. La secuencia, que quedó parcialmente registrada por cámaras de seguridad instaladas en la zona, es ahora materia de análisis judicial para determinar si el efectivo actuó en legítima defensa.
Todo ocurrió cerca de las 23 en la intersección de Rodríguez Peña y Pellegrini. De acuerdo con el testimonio brindado por el oficial, dos hombres a bordo de una motocicleta comenzaron a seguirlo cuando estaba por ingresar a su vivienda. Ambos llevaban mochilas similares a las utilizadas por repartidores de aplicaciones de delivery, un detalle que en un primer momento podría haber pasado inadvertido, pero que terminó despertando sospechas.
Según explicó el propio efectivo, en ese sector del barrio no es habitual la circulación de servicios de entrega a domicilio a esa hora, lo que, sumado a la actitud de los motociclistas, lo puso en estado de alerta. Además, trascendió que había sido víctima de dos hechos delictivos en el último mes, circunstancia que lo mantenía especialmente atento.
Siempre según su relato, al descender del vehículo y advertir que los sospechosos se dirigían directamente hacia él con aparentes fines de robo, extrajo su arma reglamentaria y dio la voz de alto. La advertencia no habría sido acatada. En cuestión de segundos se produjo un intercambio de disparos en plena vía pública.
Uno de los presuntos asaltantes resultó herido de gravedad. Aunque intentó subir nuevamente a la moto junto a su cómplice para escapar, cayó desplomado a pocos metros. Las imágenes captadas muestran el momento en que el cuerpo queda tendido sobre el asfalto. Su acompañante huyó del lugar y permanece prófugo.
Vecinos que escucharon las detonaciones salieron a la calle y dieron aviso al 911. Minutos después se confirmó la muerte del herido. En el lugar, los investigadores secuestraron un revólver calibre .22 con municiones.
La causa quedó radicada en la UFI N°3 de San Martín, a cargo de la fiscal Melisa Di Giorgi, quien ordenó la detención preventiva del policía mientras se realizan las pericias balísticas y se reconstruye la mecánica del hecho. La Justicia busca ahora identificar y detener al segundo implicado.
