San Martín: un policía mató a un motochorro que simuló ser un repartidor para asaltarlo

Vecinos que escucharon las detonaciones salieron a la calle y dieron aviso al 911. Minutos después se confirmó la muerte del herido. En el lugar, los investigadores secuestraron un revólver calibre .22 con municiones.

La causa quedó radicada en la UFI N°3 de San Martín, a cargo de la fiscal Melisa Di Giorgi, quien ordenó la detención preventiva del policía mientras se realizan las pericias balísticas y se reconstruye la mecánica del hecho. La Justicia busca ahora identificar y detener al segundo implicado.