Detuvieron al joven acusado por el femicidio de su novia en Ituzaingó
Se trata de Elías Barrionuevo, quien se encontraba con su madre en General Rodríguez al momento de la aprehensión.
Un nuevo femicidio que conmocionó al partido de Ituzaingó comenzó a encontrar sus primeras respuestas judiciales. Elías Barrionuevo, el joven acusado de asesinar a balazos a su novia de 18 años y herir al padre de la víctima, fue capturado este miércoles en la localidad de General Rodríguez tras permanecer prófugo.
La detención fue concretada por efectivos de la Dirección DDI, quienes lograron dar con el paradero del sospechoso mediante el rastreo satelital y el entrecruzamiento de datos de su teléfono celular. Al momento del operativo policial, el acusado se encontraba oculto en compañía de su madre.
Un ataque a quemarropa y una desesperada defensa
El sangriento hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Almagro al 2500, casi esquina Peredo. De acuerdo con la reconstrucción elaborada por los investigadores, Barrionuevo se presentó en el lugar donde la joven, identificada como Camila Ruth Castro, residía junto a su familia.
En medio de una discusión dentro de la propiedad, el agresor extrajo un arma de fuego y le disparó a corta distancia a la joven. Camila fue trasladada de urgencia al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, pero debido a la gravedad de las heridas los médicos no pudieron salvarle la vida.
En el mismo episodio, el padre de la víctima, Jorge Castro, escuchó la agresión e intervino de inmediato para intentar salvaguardar la integridad de su hija. En medio de un forcejeo desesperado, el hombre se abalanzó sobre el femicida y recibió múltiples disparos en las piernas.
A pesar de encontrarse herido, Castro logró reducir momentáneamente al atacante, desarmarlo y arrojar el revólver hacia el techo de la vivienda. Tras perder la pistola, Barrionuevo huyó a toda prisa de la escena, desencadenando la intensa búsqueda policial que finalizó en las últimas horas con su aprehensión.
Así escapaba Elías Barrionuevo tras cometer el femicidio de su novia en Ituzaingó
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