"Se nos fue la vieja": el hijo de la mujer asesinada en Merlo reveló cómo le contó la noticia el femicida

Por su parte Marcelo Tesio, de 64 años, tenía heridas que su hijo cree que fueron autoinflingidas y se acostó en la cama mientras Ernesto llamaba a la Policía.

El hombre de 64 años no confesó el femicidio de su esposa de manera directa sino que explicó: "Estábamos comiendo pan con queso, discutimos y se me fue la mano", relató su hijo.

"Dice que los cortes esos fueron de mi madre, pero no puede ser. Supongo que se autolesionó después de haberla matado", convino Ernesto en declaraciones reproducidas por medios locales.

Luego de que Tesio (padre) confesara el femicidio de su esposa ante efectivos policiales quedó detenido y se abrió una causa que fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo, delito que contempla como única pena en expectativa la prisión perpetua.

Tesio fue asistido en el hospital, donde recibió las curaciones correspondientes, y fue dado de alta. Quedó detenido a disposición del fiscal Leandro Vaccaro, titular de la UFI N° 11 de Morón, a la espera de ser indagado este lunes.