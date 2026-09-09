Video: así escapaba Elías Barrionuevo tras cometer el femicidio de su novia en Ituzaingó

La Policía montó un operativo nocturno para dar con su paradero, mientras fuentes policiales señalaron que el acusado tiene domicilio en el partido de Merlo.

La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Di Sciascio, de la UFI N° 11 de Morón, que imputó a Barrionuevo no sólo por el femicidio de Camila Castro sino también por las lesiones a Jorge Castro.

Por el momento no se encontró ni el arma utilizada en el ataque ni rastros de Barrionuevo.