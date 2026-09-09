Video: así escapaba Elías Barrionuevo tras cometer el femicidio de su novia en Ituzaingó
El joven se fugó tras balear no sólo a su pareja, Camila, sino también al padre de la chica, que recibió dos disparos en las piernas. Todavía lo están buscando.
La Policía bonaerense busca desde el martes de esta semana a Elías Barrionuevo, de 19 años, quien está acusado por el femicidio de su novia, Camila Castro, y de haber baleado al padre de la joven. En las últimas horas se difundió un video del momento en que el acusado huía tras el crimen perpetrado en Ituzaingó.
Camila Ruth Castro, de 18 años, murió el martes por la noche en el Hospital Bicentenario de Ituzaingó apenas un rato después de que su novio le diparara en el cuello. El padre de la víctima, identificado como Jorge Castro, quiso defenderla, pero el agresor también lo baleó y resultó herido en las piernas.
Video: así escapaba Elías Barrionuevo tras cometer el femicidio de su novia en Ituzaingó
Testigos del episodio dijeron que el joven había llegado en auto a la casa de los Castro y que tras el episodio salió corriendo con el arma en la mano, lo que quedó en evidencia este miércoles con las imágenes difundidas en redes sociales y distintos medios.
Una vecina de los Castro relató a los medios y a fuentes policiales que tras el ataque Camila se desplomó en la vereda de su casa, ubicada sobre la calle Almagro al 2500, mientras Barrionuevo se iba.
"Mi pareja pasó por ahí y justo vio a la chica toda ensangrentada. La tuvo que llevar la policía al hospital porque nadie la podía llevar", comentó la testigo, llamada María.
La Policía montó un operativo nocturno para dar con su paradero, mientras fuentes policiales señalaron que el acusado tiene domicilio en el partido de Merlo.
La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Di Sciascio, de la UFI N° 11 de Morón, que imputó a Barrionuevo no sólo por el femicidio de Camila Castro sino también por las lesiones a Jorge Castro.
Por el momento no se encontró ni el arma utilizada en el ataque ni rastros de Barrionuevo.
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