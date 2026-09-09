Las amigas de Camila Castro reaccionaron a su femicidio: "Uno no mata ni lastima a quien ama"

"Te vestiste de Santo y demostraste la verdadera cara. La mataste a sangre fría. No te importó nada 18 años tenía, Cuántas cosas por vivir. ¡Lo único que pido es que se haga justicia! ¡Justicia por Camila!", agregó, para terminar con una advertencia para el acusado: "Elías Barrionuevo, no te escondas mucho porque te vamos a encontrar".

Tras balear en el cuello a Camila, de 18 años, Elías le disparó al padre de la joven, Jorge Castro, quien resultó herido. Por eso la Justicia bonaerense emitió la orden de arresto tanto por el femicidio de la joven como por las lesiones del hombre.