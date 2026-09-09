Las amigas de Camila Castro reaccionaron a su femicidio: "Uno no mata ni lastima a quien ama"
La joven de 18 años fue asesinada el martes en su casa de Ituzaingó. El único acusado por el femicidio es su novio, Elías Barrionuevo, que ya fue detenido.
Con la noticia de que ya fue capturado Elías Barrionuevo, el joven de 19 años acusado del femicidio de su novia, Camila Castro, las amigas de la víctima y otras personas que la conocían expresaron su dolor en redes sociales y exigieron justicia por el femicidio que sacudió Ituzaingó.
"Hace horas atrás ella había subido foto con esta lacra que decía que la amaba. Ella toda enamorada y así le pagó. Uno no mata ni lastima a quien ama, corta", reflexionó en Facebook Karen, una conocida de Ituzaingó.
"Difundan, es la prima de una amiga y le arrebataron la vida. Descansa en paz, hermosa, que no quede así todo esto, Dios. Hermosa piba por donde la mires,re buena y dulce. Siempre tirándome buena onda en mis videos. No lo puedo creer... Justicia para Camila", cerró la joven, que adjuntó otras imágenes de Barrionuevo.
"Este es el HDP que la mató, compartan la cara y que pague. Forro, cagáte matando ahora porque le arruinaste la vida a una piba rebuena", expresó en una de las fotos.
"¿Tanto te costaba cuidarla? ¿Tanto te costaba quererla? ¿Tanto te costaba amarla? Si era lo único que ella siempre quiso, que la elijas y la ames de verdad. Tan sólo con un mensaje que le mandabas ella estaba, ella iba, ella se desvivía por vos. ¡Y así le pagaste!", sentenció otra allegada, Vicky.
"Te vestiste de Santo y demostraste la verdadera cara. La mataste a sangre fría. No te importó nada 18 años tenía, Cuántas cosas por vivir. ¡Lo único que pido es que se haga justicia! ¡Justicia por Camila!", agregó, para terminar con una advertencia para el acusado: "Elías Barrionuevo, no te escondas mucho porque te vamos a encontrar".
Tras balear en el cuello a Camila, de 18 años, Elías le disparó al padre de la joven, Jorge Castro, quien resultó herido. Por eso la Justicia bonaerense emitió la orden de arresto tanto por el femicidio de la joven como por las lesiones del hombre.
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