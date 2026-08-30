Detuvieron a Callejero Fino con un arma de guerra ilegal en camino al festejo del novio de María Becerra

El abogado defensor del artista adelantó que recurrirá al habeas corpus y que presentará un descargo para demostrar que el fusil pertenecía a un escolta que lo había acompañado horas antes y que olvidó el elemento dentro del vehículo. Sin embargo, los voceros judiciales desestimaron de momento esa versión, ya que ningún custodio apareció para reclamar el arma ni existía registro de algún servicio de seguridad contratado para esa noche.

La noticia generó un fuerte impacto en el ambiente artístico y en las redes sociales, donde seguidores y colegas del cantante expresaron su sorpresa. María Becerra, por su parte, aún no emitió declaraciones públicas al respecto, aunque fuentes de su entorno aseguraron que la fiesta continuó con normalidad y que la pareja se enteró del episodio recién al día siguiente.

Los peritos de la Policía Científica analizarán el fusil para verificar si registra algún uso reciente en hechos delictivos. También cotejarán el ADN y las huellas dactilares presentes en el cargador y la culata. El juez interviniente tiene un plazo de 48 horas para resolver la situación procesal del detenido, mientras la causa tramita bajo estricto secreto de sumario.

Este no es el primer antecedente judicial del cantante: en 2024, la Justicia lo investigó por una presunta amenaza con arma blanca durante una discusión de tránsito, aunque aquel caso terminó archivado por falta de pruebas. Ahora, la portación de un fusil de guerra eleva la gravedad del asunto y podría derivar en una pena efectiva de entre 3 y 8 años de prisión, según lo estipula el Código Penal en su artículo 189 bis.

Mientras tanto, los fanáticos del artista se movilizaron en las plataformas digitales con la consigna #LibertadParaCallejero, y su equipo de prensa emitió un breve comunicado en el que pidió "respetar la presunción de inocencia" y evitar "juicios paralelos". La fiscalía, en tanto, no descarta convocar a declarar a los organizadores del cumpleaños y al propio novio de María Becerra para establecer si el cantante transportaba el arma por motivos de seguridad personal o si existía algún otro encargo.

El procedimiento, que se extendió por más de tres horas, finalizó con el traslado del músico a la sede judicial y con el secuestro de todos los elementos relevantes para la causa. En las próximas horas, se espera que el juez defina si dicta la prisión preventiva o si concede alguna medida menos gravosa, mientras los investigadores continúan recolectando testimonios y revisando los registros de llamadas del teléfono incautado.